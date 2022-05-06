Аліну Кабаєву – під санкції: світ нарешті наважиться їх ввести?

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Європейський союз запропонував запровадити санкції проти колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої, яка, як кажуть, тісно пов’язана з російським президентом володимиром путіним
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на документ та джерела, знайомі з цим питанням. Список людей, проти яких ЄС має намір запровадити санкції, ще не схвалений та може змінитися.
Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти Кабаєвої за тісні зв’язки з путіним, хоча кремль неодноразово спростовував їхні романтичні стосунки. Але санкції хочуть ввести також за те, що Кабаєва з 2014 року очолювала раду директорів Національної медіагрупи, що об’єднує газети й телеканали, пише AFP із посиланням на проєкт документа.
ЄС і США вже запровадили санкції проти двох дочок володимира путіна. Американська преса писала, що на Кабаєву хотіли накласти санкції ще тоді, але в останній момент викреслили зі списків, щоби не злити путіна.
Можливо, хоча б в цей раз західні країни нарешті наважаться ввести санкції проти, так званої, коханки путіна.
Американський уряд вважає Кабаєву коханкою путіна та матір’ю як мінімум трьох його дітей.
Фото – Getty Images
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