На «Азовсталь» прорвалися росіяни – зв’язок із бійцями Азов втрачено

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Російські орки прорвались на територію заводу «Азовсталь»
Про це пише «Українська правда», посилаючись на свої джєерела.
У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод «Азовсталь», у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.
Штурм почався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу. У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.
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Видання пише, що на «Азовсталь» йдуть важкі бої. Зв’язку з українськими бійцями немає.
Фото – Getty Images
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