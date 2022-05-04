На «Азовсталь» прорвалися росіяни – зв’язок із бійцями Азов втрачено

Російські орки прорвались на територію заводу «Азовсталь»

Про це пише «Українська правда», посилаючись на свої джєерела.

У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод «Азовсталь», у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

Штурм почався у вівторок, 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу. У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали.

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Видання пише, що на «Азовсталь» йдуть важкі бої. Зв’язку з українськими бійцями немає.

Фото – Getty Images

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