Окупанти готують парад у Маріуполі на 9 травня: дані розвідки

Російські окупанти готують парад у зруйнованому Маріуполі, до міста приїхав Сергій Кирієнко – заступник голови адміністрації російського диктатора володимира путіна

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що Кирієнко відповідає в адміністрації путіна за питання внутрішньої політики, а з недавнього часу почав курувати й питання ОРДЛО.

За даними ГУР, його основне завдання – підготовка «урочистих заходів» на 9 травня. Маріуполь має стати центром цих «урочистостей», адже рашисти відмовляються від проведення «свята» та «імітації параду» в окупованому Донецьку, пишуть у розвідці. Як же це бридко та цинічно. Цікаво, де саме вони зібрались проводити парад у Маріуполі? На трупах вбитих людей та між зруйнованими будинками? «Урочистості» на кістках – це все, що вміють російські орки всю свою історію.

У ГУР ще додали, що зараз у Маріуполі терміново проводять прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих людей та нерозірваних російських боєприпасів.

Крім того, продовжується широкомасштабна пропагандистська кампанія. Росіянам показуватимуть нібито «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки цих матеріалів Маріуполь відвідували російський топпропагандист Володимир Соловйов та ватажок терористичної організації «ДНР» Денис Пушилін.

Ми ніколи не забудемо свій гнів та все, що наробили російські орки.

Фото – Getty Images, EPA, Маріупольська міськрада

Читай також:

Маріуполь ДО та ПІСЛЯ війни: фото та відео руйнувань та яким місто було раніше

«Азовсталь» зараз і до війни: фото та відео