Хто такий Привид Києва? Це питання цікавить українців із перших днів війни, адже завдяки його ювелірний роботі в повітряному просторі окупанти зазнають великих втрат. В матеріалі Нового каналу розповідаємо детально, хто він такий, адже напередоні представники ЗСУ розсекретили особистість Привида Києва

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Герої зі Збройних сил України та територіальних оборон вже третій місяць самовіддано захищають нашу Батьківщину від вторгнення російської армії, яку в народі прозвали орками. В їхніх рядах і Привид Києва. Це прізвисько легендарного українського військового пілота, особистість якого донині суворо охоронялася. Нещодавно учень черкаської школи зобразив, як Привид Києва знищує ворожі літаки. Малюнок облетів Мережу за лічені години!

Скільки літаків збив Привид Києва

Вперше термін Привид Києва використали 24 лютого, у день, коли російська федерація за наказом володимира путіна вторглася на територію України та розв’язала повномасштабну війну. За перші 30 годин бойових дій цей льотчик збив шість ворожих літаків: 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і Міг-29.

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Хто такий Привид Києва і що про нього відомо

Нещодавно авторитетна британська газета The Times опубліковала статтю про легендарного Привида Києва. Журналісти видання зазначили, що ним є майор Степан Тарабалка, який загинув 13 березня під час повітряного бою з рашистами. Однако у Збройних Силах України цю інформацію спростували.

В Генеральному штабі ЗСУ нарешті розсекретили особистість Привида Києва:

«Привид Києва – це супергерой-легенда, створений українцями! Це скоріше збірний образ пілотів 40-й бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці».