Війна в Україні: ЛЕНД-ЛІЗ, обмін полоненими, пляжі без росіян (ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ)

Кожен день героїчної боротьби морально виснажує українців. Багато недобрих новин приходить з різних міст: окупація, прильоти ракет, тортури та смерті. Та серед повідомлень є й ті, які гріють душу – про затвердження закону про ленд-ліз, про вибухи в Курську та Воронежі, про Турцію без росіян і не тільки. Новий канал зібрав приємні новини за тиждень, що минає. Вмощуйтеся зручніше й готуйтесь усміхатися.

Тривожні новини

Щойно росіяни встигли відійти від пожеж на нафтобазах, і на тобі – нові приводи нервуватися. Мешканці Курська цього тижня серед ночі чули звуки, схожі на вибухи. Два таких розбудили й мешканців Воронежа. Подейкують, що то спрацювало ППО. Але це ніяк не заспокоює росіян, які дедалі частіше прокидаються від поганих новин. Бо ж тиждень у них взагалі розпочався пожежею на складі боєприпасів та підривом залізниці в Білгородській області. Через недобрі новини в соцмережах почалася справжня паніка, кажуть, що все це справа рук українців. Цитуючи класика: «А хіба хтось казав, що буде легко?» І так, раптом що – «нас там нєт».

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Подарунки партнерів

Хорошу новину принесли з-за океану. Конгрес США ухвалив закон про впровадження програми ленд-лізу для України. А це значить, що ми отримаємо більше допомоги для боротьби з окупантами. Порадував українців справжній козак Борис Джонсонюк. Британці везуть нам високотехнологічні ракети, щоб активніше лупашити орків. Також з Об’єднаного королівства до нас їдуть бронетранспортери Stormer, обладнані пусковими установками для зенітних ракет Starstreak. Приємне посилення для ППО України. А після зустрічі міністрів оборони різних країн на військово-повітряній базі США в Німеччині «Рамштайн» нам світить ще багато корисного протиокупантського озброєння. Ну, а рашистам – повний «Du hast»!

Пляжі без росіян

Мрія відпочивати без п’яних в друзки «тагільців» починає збуватися. По-перше, росію виключили зі Всесвітньої туристичної організації ООН. По-друге, представник найбільшого європейського туроператора Tui Tantur надіслав готельним комплексам у Туреччині, з якими він співпрацює, прохання про негайне скасування броні для російських відпочивальників. Річ у тім, що європейські туристи не хочуть жити під одним дахом з росіянами. Хм, чого б воно? Звісно, це не означає, що готелі прислухаються до туроператора, але навіть така дрібничка дуже й дуже тішить.

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Хабар на ЗСУ

Найбільший в історії України хабар у 6 мільйонів доларів, який екс-міністр екології Микола Злочевський тицяв НАБУ і САП за закриття його справи, перерахували на потреби ЗСУ. Командування Сил спецоперацій повідомляє, що ці кошти вже офіційно на рахунках військових частин ССО України й будуть витрачені на нагальні потреби для виконання завдань за призначенням у межах чинного законодавства. Красиво сказали, що грошики підуть на те, щоб ще краще й точніше бити по окупантах.

Повернення додому

Цього тижня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулося 45 людей. Серед них – 13 офіцерів, 20 солдатів та 12 цивільних. А ще рідним повернули двох дітей, яких рашисти викрали з Маріуполя. Раді бачити кожного українця на Батьківщині!

Фото: IStock

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