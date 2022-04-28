Сенат США ухвалив закон про програму ленд-ліз для України: що це і як вплине на війну з росією

Сенат США одноголосно ухвалив законопроект, що дозволяє повернути програму ленд-лізу. Це означає, що Штати зможуть більш ефективно надсилати зброю та інші необхідні поставки в Україну. Про це повідомляє Politico. А вже сьогодні, 27 квітня, о 14:00 за східним часом (о 21:00 за Києвом) Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні розгляне Комітет із правил Палати представників США.

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Оновлення на 21:00 28 квітня:

Ленд-ліз для України щойно прийняли в США.

Що це означає:

В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для “захисту цивільного населення від російського військового вторгнення” та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов’язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.

Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією.

Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом.

Що таке ленд-ліз?

Ленд-ліз – державна програма, за якою США постачали союзникам у Другій світовій війні бойові запаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами. Концепція цієї програми давала президенту США повноваження допомагати будь-якій державі, чия оборона визнавалася життєво важливою для її країни.

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Що означає схвалення ленд-лізу для України?

Програма ленд-лізу стала переломним моментом Другої світової війни. Вона дозволяє швидко передавати усе необхідне Україні без бюрократичної тяганини. Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

«Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє використовувалася під час наймасштабнішого глобального конфлікту XX – го століття , і це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення Росії є екзистенційною загрозою ліберальному порядку», – сказано у матеріалі Politico.

Поки незрозуміло, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз до своїх двотижневих канікул, які мають розпочатися у четвер. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з росією після голосування Сенату у четвер вранці.