IT-армія створила телеграм-бот, у якому можна пройти тест онлайн на наявність ПТСР (посттравматичного синдрому), а також знайти підказки, що робити далі

Телеграм-чат називається «Тривожна валізка», та у першому повідомленні після натискання кнопки Start одразу пояснюється, в чому суть:

«Я була створена для того, щоб допомогти тобі розібратися з тривогою, пригніченістю, дратівливістю та іншими станами, які тобі швидше за все не подобаються».

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«Можливо, ти в курсі про ці стани, а можливо навіть не здогадуєшся. Може, це через зовсім недавно пережиті події. А можливо, вони були давно. Наше завдання разом з тобою розібратися, що це таке, і як можна повернути собі сили, легкість, радість та довіру».

З самого початку необхідно пройти опитування, щоб розібратись що саме робити далі.

Також ви можете за допомогою цього бота більше дізнатись загалом про ПТСР, знайти необхідних спеціалістів та отримати корисні поради, як впоратися з посттравматичним сиднромом.

Фото: IStock