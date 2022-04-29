Де купити мерч Російський військовий корабель? Ціна на футболку, світшот та магніт

«Укрпошта» продаватиме мерч із маркою «Русский военный корабль». Про це у своєму Telegramповідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Як обіцяли, з 1 травня в нашому інтернет-магазині Ви зможете придбати мерч (футболки, світшоти (як в мене на фото) та магніти) з зображенням нашої відомої марки, а також інші марки з минулих тематичних випусків», – написав Смілявський.

Відомо, що магніти з маркою «Русский военный корабль» вже можна придбати на Головпоштамті на Майдані. Ціну варто уточнювати на місці.

Де придбати марку «Русский военный корабль»? Скільки зараз коштує марка і чи Укрпошта вироблятиме їх ще

Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ. У зв’язку з цим українців просять поважати авторські права творця марки та не займатися нелегальщиною.

«Нагадуємо іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Ми НЕ ДАВАЛИ згоду на використання зображення марки жодному продавцю. Тобто весь інший мерч, із зображенням марки, це є «контрабанда з Малой Арнаутской»», – наголосив гендиректор «Укрпошти».

Ціни на увесь мерч можна буде дізнатися вже 1 травня, коли запрацює інтернет-магазин «Укрпошти».