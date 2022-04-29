Новий канал>Новини

Де купити мерч «Русский военный корабль»? Ціна на футболку, світшот та магніт

Де купити мерч Російський військовий корабель? Ціна на футболку, світшот та магніт

«Укрпошта» продаватиме мерч із маркою «Русский военный корабль». Про це у своєму Telegramповідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Як обіцяли, з 1 травня в нашому інтернет-магазині Ви зможете придбати мерч (футболки, світшоти (як в мене на фото) та магніти) з зображенням нашої відомої марки, а також інші марки з минулих тематичних випусків», – написав Смілявський.

Відомо, що магніти з маркою «Русский военный корабль» вже можна придбати на Головпоштамті на Майдані. Ціну варто уточнювати на місці.

Де придбати марку «Русский военный корабль»? Скільки зараз коштує марка і чи Укрпошта вироблятиме їх ще

Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ. У зв’язку з цим українців просять поважати авторські права творця марки та не займатися нелегальщиною.

«Нагадуємо іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Ми НЕ ДАВАЛИ згоду на використання зображення марки жодному продавцю. Тобто весь інший мерч, із зображенням марки, це є «контрабанда з Малой Арнаутской»», – наголосив гендиректор «Укрпошти».

Ціни на увесь мерч можна буде дізнатися вже 1 травня, коли запрацює інтернет-магазин «Укрпошти».

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь