У Києві вибухи: постраждав Шевченківський район – Кличко

Увечері 28 квітня російські війська обстріляли Київ. Два попадання ракет у Шевченківському районі, чути вибухи та видно дим. Що відомо зараз, читайте в матеріалі. Інформація постійно оновлюється

Мер Володимир Кличко повідомив, що дві ракети влучили в інфраструктуру в Шевченківському районі міста Києва

«Внаслідок ракетного удару по Києву є потерпілі, але поки невідомо скільки», — речниця ДСНС Світлана Водолага.

Вона уточнила, що влучання було у перші поверхи будівлі, а на верхніх є люди.

21:50 оновлення

Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.

Антон Геращенко поділився фото з місця події:

Також у його ТГ-каналі повідомляється, що удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території українського Криму.

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«Одну з ракет, спрямовану на Київ, вдалося перехопити нашому доблесному ППО, – повідомив Антон Геращенко у своєму ТГ-каналі. – Російські виродки змінили тактику. Вони запускають відразу три ракети з однієї мети одночасно щоб їх було складно збити. Ми вже не просимо НАТО закрити небо. Але дайте нам потужні системи ППО, які дозволять нам збивати крилаті ракети та літаки російських ублюдків!»

«Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН? » ⁡— Михайло Подоляк.

«У Київській області також були вибухи. Попередньо відомо про попадання в інфраструктурні об’єкти, на місці працюють ДСНС. Інформація про травмованих уточнюється», – повідомила Суспільному речниця Вікторія Рубан.

“Цим огидним актом варварства росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу”, — глава МЗС Дмитро Кулеба про ракетну атаку на столицю.

Також повідомляють про вибухи у Хмельницькому та Фастові.

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Нагадуємо, що якщо ви чуєте звук тривоги, негайно спускайтеся в бомбосховищі або дотримуйтесь правил двох стін. Не нехтуйте своєю безпекою!

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