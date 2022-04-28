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Буча після звільнення: що побачив один із перших людей, який увійшов до міста — Ігор Кім (ВІДЕО)

Буча: що побачив Ігор Кім, який з перших відвідав місто після звільнення (фото, відео)

З моменту, коли весь світ здригнувся від жахіть, котрі ми побачили в Бучі, минув майже місяць. Ще до 24 лютого це місто на північному заході, яке знаходиться всього у 24 км від Києва, було надзвичайно гарним, доглянутим. Сучасні котеджі, соснові ліси, парки, сквери, тисячі щасливих життів. З 3-го до 31-го березня місто жило в умовах страшного терору російських окупантів. І зараз, попри всі розказані історії, показані фото, відео, досі не віриться, що можна було творити такі звірства, які робили орки. 

Після деокупації – одним з перших до міста увійшов ексначальник сектору оборони Бучі Ірпеня та Гостомеля – Ігор Кім. В інтерв’ю Новому каналу він розповів, що саме побачив найперше, про звірства окупантів, які ми ще не знаємо, та про масштаби руйнувань інфраструктури.

Буча: що побачив Ігор Кім, який з перших відвідав місто після звільнення (фото, відео)

Ігор Кім – професійний військовий, служив у Національній гвардії Україні, офіцер запасу з 2017 року до початку активних бойових дій, займався благодійністю. Тож до війни він вже був готовим, але з перших днів зрозумів, що це швидко це не завершиться.

– Через певний свій досвід, я почав формувати підрозділи агентурної розвідки, військової розвідки. Відповідно ми володіли інформацію в якій кількості підрозділи рф вклинилися в нашу лінію оборони. Тому ми розуміли, що це надовго, що поки ми не знищем певну кількість військових та техніки, вони не підуть з наших територій, – розповів Ігор.

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Але не дивлячись на свій досвід, навіть Ігор Кім не міг уявити, що події в Бучі обернуться таким жахом.

– Звісно, що війна вогневими засобами знищує інфраструктуру, людей та все живе, що є на тій території. Але найбільше, що мене вразило, коли ми зайшли першими групами в Бучу для зачистки районів та введення свого підрозділу, це знищене цивільне населення, ще й в такій кількості. З 2014 року я не бачив міста, де б було знищено, і саме розстріляно, стільки мирного населення. Ще раз підкреслюю – розстріляно. І не під час активних бойових дій, а спеціально, насильно, агресивно. Всюди були людські тіла, – поділився Ігор Кім.

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Про які жахливі діяння російських нелюдів йому розповіли виживши місцеві, що вони робили з жінками та дітьми та чи є гарантія того, що вони не повернуться на Київщину? Дивись у повному інтерв’ю з Ігорем Кімом на YouTube Нового каналу. 

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