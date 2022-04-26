Прорахувати відстань до вибуху або блискавки тепер можна за допомогою програми: розробка українців
Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI підготували добірку порад, як визначити по звуку вид обстрілу та правила поведінки будинку, на вулиці в укритті та убезпечити себе. Звук артобстрілу, мінометного обстрілу та зі стрілецької зброї – правила безпеки та поведінки при цих видах обстрілу вдома, на вулиці, в укритті, читайте в матеріалі.
Якщо ваше житло розташоване в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано їх закрити мішками з піском або меблями.
Вдома потрібно сховатись в захищеному приміщенні подалі від вікон та дверей. Це може бути: ванна кімната, сходовий майданчик підїзду. Якщо це неможливо, варто лягти та прикритись стійкими предметами.
На відкритій місцевості негайно лягайте на землю та закрийте голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ: бетонна сміттєва урна або сходинки.
Що робити під час обстрілів і залпового вогню
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Не намагайтесь сховатися за автомобілями та кіосками.
Запамятайте: тіло повинно бути в безпечному положенні. Згрупуйтеся, лягайте в позу ембріона. Розверніться ногами в бік стрілянини, прикривши голову руками та відкрийте рот. Чекайте, поки стрілянина не вщухне.
Якщо ви почули свист снаряда, а за 2-3секунди – вибух, відразу падайте на землю. Закри те руками або сумкою голову. Після вибуху першого снаряду швидко пошукайте місце, де можна сховатися. Потрібно знайти заглиблене укриття.
Для схованки підійдуть: підземні переходи, метро, укриття, канава, траншея, яма, широка труба водостоку під дорогою, високий бордюр, каналізаційний люк. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот: це врятує від контузії.
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Небезпечно ховатися в підїздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій. Є загроза опинитись під завалами бо травмуватись.
Ні в якому разі не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з аварійно-рятувальної служби.
Якщо ви почули залп запуску, бачите димний слід снаряда в повітрі або спалахи вночі – це, ймовірно, артилерійський обстріл системи залпового вогню (наприклад, БМ-21 «Град»).
Одразу падайте на землю, закривайте руками або сумкою голову.
Перечекайте перший обстріл лежачи, а далі ховайтесь в безпечному заглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку та недалеко від виходу.
Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після завершення обстрілу.