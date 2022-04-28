Новий канал>Новини

Харків та область під обстрілами: постраждало селище Покатилівка

Харків та область під обстрілами: постраждало селище Покатилівка

Фото ілюстративне

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Сьогодні, 28 квітня, під ворожий обстріл потрапило селище Покотилівка у передмісті Харкова. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

«Відбувся обвал будівлі. Під завалами є люди. Працюють рятувальники», – написала Наталя на своїй сторінці у Facebook.

#ДобріІсторії. Як харків’янці допомогли чужі люди: «Виїхали, коли вже не могли сидіти у підвалі»

Як стверджують очевидці, селище обстріляли з літака, бо перед вибухом вони чули звук винищувача. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов просив усіх у Харківському районі залишатися в укриттях.

Унаслідок обстрілу Покотилівки повідомляється про трьох поранених. Інформація уточнюється.

новости рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь