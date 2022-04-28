Харків та область під обстрілами: постраждало селище Покатилівка

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Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Сьогодні, 28 квітня, під ворожий обстріл потрапило селище Покотилівка у передмісті Харкова. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
«Відбувся обвал будівлі. Під завалами є люди. Працюють рятувальники», – написала Наталя на своїй сторінці у Facebook.
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Як стверджують очевидці, селище обстріляли з літака, бо перед вибухом вони чули звук винищувача. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов просив усіх у Харківському районі залишатися в укриттях.
Унаслідок обстрілу Покотилівки повідомляється про трьох поранених. Інформація уточнюється.