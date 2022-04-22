Біженство в США з України 2022: Джо Байден анонсував нову програму

Президент США Джо Байден розповів про нову програму для українських біженців у Штати

Вона називається – «Єднання для України» (United for Ukraine). Програма почне діяти 25 квітня – у понеділок. Умови участі одночасно прості та складні.

Тобі потрібно:

1. Бути громадянином України та проживати на території України станом на 11 лютого 2022 року.

2. Мати спонсора США, який буде готовий взяти він фінансові зобов’язання. Будь-який громадянин США або неурядова комерційна організація можуть стати спонсором після перевірки на благонадійність.

3. Повна вакцинація.

4. Проходження суворого біометричного та біографічного скринінгу. І це, напевно, найскладніший пукт. Тебе перевірятимуть на благонадійність, відсутність кримінальних історій та твій життєвий бекграунд загалом. Подробиць наразі немає, але всім відомо, як складно пройти співбесіду, щоб отримати візу в США у мирний час. Хоча, може, для українців зараз будуть якісь послаблення саме через війну.

Після проходження всіх етапів та подачі документів, що підтверджують, кожен кейс буде розглядатися індивідуально.

Максимальний термін видачі дозволу за цією програмою – 2 роки. Але дозвіл можуть видати і на коротший термін.

Подати заяву можна буде онлайн із 25-го квітня 2022 року. І саме тоді стане зрозуміло, яку анкету заповнювати, які документи збирати, як відбуватиметься процес збирання біометричних, біографічних даних та співбесіди.

Зазначимо, що 25 квітня – автоматично стає останнім днем, коли до США можна потрапити через Мексику за гуманітарним паролем без будь-яких віз.

Фото – Getty Images

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