Контроль над Донбасом, коридор у Крим та Придністров’є: росія озвучила цілі другої фази «спецоперації» війни в Україні

Російські військові уточнили мету другої фази війни в Україні і, чесно кажучі, вони зажерлися

Про це повідомив виконувач обов’язків командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.

За його словами, «друга фаза спецоперації» розпочалася «буквально два дні тому», а її мета – «встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною», а також «забезпечення коридору до Криму».

І ось, що ми скажемо рф – дзуськи вам, а не наші території! Обійдетеся!

Нагадаємо, що раніше російська влада називала мету дещо інакшу – повний контроль над Донецькою та Луганською областями, формулювання «Південна Україна» раніше в їхніх словах не було. Нагліють орки на очах.

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