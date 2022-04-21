Джо Байден виступив із заявою щодо України: говорити тихим голосом, але мати в руках велику палицю

Джо Байден прямо зараз виступає з новою заявою щодо України та росії. Президент розповідає про нові санкції, про те, як він захоплений діями українців, їхньою відвагою. Тут можна подивитися виступ онлайн.

Байден пообіцяв, що Україна отримає ще порцію озброєння для перемоги над російськими окупантами.

“Треба говорити тихим голосом, але мати в руках велику палицю” – процитував Байден Рузвельта.

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Джо Байден назвав Битву за Київ історичною подією у боротьбі за свободу для українців.

“Тепер нам потрібно допомогти нашим партнерам підготувати Україну до наступу, яке буде більш обмежене у плані географії, але не у плані інтенсивності та звірств (з боку Росії – прим. ред.).” — сказав Джо Байден у новому виступі щодо ситуації в Україні.

Повне відео з новою заявою Джо Байдена можна дивитися онлайн прямо зараз: