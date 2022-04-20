Віка Маремуха: «Для нас самих наша вагітність стала несподіванкою»

Фіналістка «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха вагітна первістком, і у новому пості в інстаграм вона розповіла, як вони Луї сприйняли неочікувану новину

Влітку минулого року фіналістка другого сезону реаліті Нмаремуового каналу «Супермодель по-українськи» Віка Маремуха несподівано для всіх вийшла заміж за француза Луї. А тепер поділилася ще однією важливою новиною — подружжя чекає на первістка!

– Ми хотіли поділитися новиною раніше, але боялися, що це буде наразі недоречно. Та коли почала повідомляти друзям, то кожен казав: «Це найкраща новина за час війни». І я подумала, що, можливо, підніму усім настрій хоч на деякий час, — зізналася Віка. — Ой, скільки всього мені ще хочеться розказати!

– Але я рада, що ми нарешті поділилися із вами, тримати в секреті було складно (тому я іноді кололася, а ви помічали). Вчора і сьогодні ходили посміхалися від цього, і від того що підняли вам настрій та на якийсь час відвернули вашу увагу від новин, – написала Віка в новому пості. – Хоч для нас самих наша вагітність стала несподіванкою, так як ми вирішили ще відкласти зачаття, але після шоку ми дуже раділи! Луї особливо, бо вже давно хотів мати дітей. Наша дитинка обрала дуже складний час для виношування і народження, але це свідчить про його сильний характер! Та про те що у світі на одного українця стане більше!

Нагадуємо, що у Віки та Луї — відкритий шлюб. Вони живуть у різних квартирах і дозволяють собі вступати в інтимні стосунки з іншими партнерами. Але на дитину, на думку моделі, це негативно не вплине.

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— Ми створили міцний партнерський союз, де не лише кохані люди одне одному. Ми друзі. Ми підтримка. Ми будуємо щось більше, ніж просто сім’ю. Це так круто, тому що ми одне одному довіряємо, — зазначила фіналістка модельного реаліті Нового каналу в інтерв’ю DOROTYE.

Наразі подружжя перебуває в Таїланді, куди вони полетіли ще до початку повномасштабного наступу росії на Україну. Але народити первістка хоче на Батьківщині Віки — вільній та мирній.