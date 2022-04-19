Як не зриватися на рідних? Топ-5 порад психолога

Наталя Єжова пояснила, як уникнути конфлікту з близькими, коли емоції «на межі»

Останні два місяці ми живемо у стані сильного емоційного напруження. Часто нерви не витримують, і ми зриваємося на найближчих. Говоримо образливі слова, робимо недоречні вчинки, а потім шкодуємо, що стосунки псуються. Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу «Екси» Наталя Єжова розповіла, як діяти в таких критичних ситуаціях.

– Однією з причин нашої злості є порушення кордонів. Йдеться і про фізичні особисті кордони, і про кордони нашого дому, нашої країни. Зараз ми це переживаємо. Люди діляться на дві категорії: ті, які направляють злість на себе, та які спрямовують злість на людей навколо. Перше перетворюється на відчуття провини, а друге – на конфлікти з близькими людьми. Це найлегше зробити, адже ми не отримаємо відповідь від найрідніших. Ми їх не боїмося.

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Як правильно прожити цю злість і не зриватися на рідних?

Наталя Єжова переконує, що просто глибоке дихання вже не допоможе. Цей спосіб заморожує злість всередині, не випускаючи назовні. Емоції накопичуються, і згодом вибухнуть із ще більшою силою. Або підключиться психосоматика, що призведе до фізичних наслідків в організмі. Є більш дієві поради!

Називаємо емоцію

– Звісно, злість – емоція швидка, вибух стається миттєво. Але потрібно хоч на секунду зупинитися і сказати вголос: «Так, я злюся», – каже Наталя. – Зробивши це, ми ніби призупиняємо емоцію і можемо трохи керувати нею.

Знаходимо причину

– Дайте собі відповідь на запитання: «Чому я злюся?» Можливо, начиталися новин, щось не вийшло зробити чи відчуваєте безсилля. Так ви зрозумієте причину емоції, – говорить психологиня. – Раптом справді цією причиною буде образа на когось із рідних. Але в більшості випадків це злість на нашого ворога, тож спрямовувати її потрібно точно не на близьких.

Перетворюємо на дію

– Злість – це енергія, сила. Вона накопичується і може потім перерости у результат. Спрямуйте її на дію, – радить Єжова. – Відчуваєте злість – беріться за роботу. Бажано ту, яка добре вдається, і яку звикли виконувати щодня.

Не контактуємо очі в очі

– Якщо ми відчуваємо злість, коли перед нами стоїть людина, то автоматично вивільняємо емоцію на неї. Раджу фізично ставати не навпроти когось, а перпендикулярно, – говорить Наталя. – Так потік енергії спрямовується не на співрозмовника. Таким чином навіть положення тіла дає можливість уникнути конфлікту.

Окресліть особисті кордони

– Якщо рідні порушують ваші кордони: заходять без стуку чи диктують, що вам робити, то скажіть про це, – радить Наталя Єжова. – Таку злість не потрібно накопичувати, але й конфліктувати не варто. Спокійно поясніть: «Мені це не подобається, тож не роби так, будь ласка. Подібне викликає в мене гнів». Зараз багато сімей знову живуть разом: діти повернулися до батьків, наприклад. Але кожна людина – особистість. Не забувайте! Абсолютно нормально мати особистий простір, проводити час наодинці з собою і тримати власні кордони непорушними. Турбуйтеся про себе, але поважайте рідних.

Миру нам усім!