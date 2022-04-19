У Європу за внутрішнім українським паспортом: Держприкордонслужба продовжила можливості

Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для УП. Нещодавно Новий канал писав про те, що стали відомі випадки, коли українців не пропускали у країни ЄС без закордонного паспорту.

– Можливість перетину кордону на виїзд за межі країни громадянами України за паспортом громадянина України (внутрішній паспортний документ) продовжено. Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли наші громадяни не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт. Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують, – розповів Демченко.

Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Згідно з законодавством, у період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) або ID-документа.

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