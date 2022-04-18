Балістичні ракети росії: у Google Maps з'явилися карти, де видно командні пункти та секретні полігони

Стратегічні й військові об’єкти рф відтепер на Google Maps можна роздивитися у максимальній якості
У сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності тепер можна побачити різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.
Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці «Адмірал Кузнецов».
Також у гарній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.
Можна оцінити як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони рф.
Або, як із космосу виглядає пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети.
А ось важкий атомний ракетний крейсер вмф рф Петр Великий.
Фото – скріншоти з Google Maps
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