Битва за Донбас 2022 року розпочалася в Маріуполі — штурм заводу Азовсталь: хронологія подій

Ввечері з 18 та 19 квітня російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Там зараз перебуває значна частина російської армії.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив у традиційному зверненні у понеділок ввечері.

За словами Зеленського, під час нового наступу на Схід та Південь російська армія діє більш продумано, обережно, ніж раніше. Та, як наголосив український президент, Збройні сили України виб’ють до останнього ворога.

– На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати вбили уже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання часу, коли вся територія нашої держави буде звільнення від окупантів. Скільки б туди не зганяли військових, ми будемо боротися і захищатися, ми будемо це робити щодено. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно, – розповів Зеленський.

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За словами Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, мета росії – ще до Великодня повністю захопити Донеччину та Луганщину і «зробити подарунок своєму фюреру».

– Навряд чи їм вдасться, – сказав він під час вечірнього телемарафону.

Хронологія подій битви за Донбас

Вже пізно ввечері, російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля вони зосереджують на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. У Запорізькій області підрозділи окупаційних військ зосереджуються у визначених районах.

Донецька область

Окупанти вели обстріли з артилерії та градів Авдіївки, Мар’їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару (Донецька область). Важкі бої були на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Поки що відомо про 4 загиблих, 5 поранених.

Луганська область

Найгарячіші точки – Кремінна, Рубіжне та Попасна (Луганська область), де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями та не віддіють окупантам. Майже уся інфраструктура зруйнована. Саме тут в ночі потужних обстрілів не було. Станом на 11 ранку 19 квітня майже вся Луганщина залишилась без світла.

Орки пошкодили високовольтну лінію електропередачі. Знеструмлено 215 населених пунктів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Також він закликав евакуюватися всім мирним мешканцям Луганської області.

– Часу на роздуми не лишилося. Рішення слід ухвалювати швидко, – написав Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Маріуполь

До цього дня в Маріуполі вже не лишилось вцілілих будинків. За попередньою інформацією загинуло понад 22 тисячі мирних мешканців. Ті, кому вдалось врятуватись, ховаються на заводі «Азовсталь», їх там близько тисячі. Серед них діти, жінки, люди похилого віку. Про це CNN розповів начальник маріупольської патрульної поліції Михайло Вершинін. Мирні жителі налагодили там своє життя, забезпечили себе їжею та водою. Військові іноді допомагали. Ці люди не хотіли і досі не хочуть виходити надвір. Вони розуміли, що тут у них більше шансів залишитися живими. Але це було до того моменту, коли росія почала загрожувати авіаударами.

Вночі 19 квітня окупанти розпочали штурм «Азовсталі». Про це заявив представник самопроголошеної «ДНР» Басурін.

Фото – Генштаб ЗСУ

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