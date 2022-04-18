Чи потрібний закордонний паспорт біженцям з України? Тепер для перетину кордону він знадобиться

Для перетину кордону з країнами Євросоюзу відтепер необхідно мати при собі закордонний паспорт

Про це повідомили в «Укрзалізниці». Ще на початку війни, коли Росія напала на Україну, таке правило відмінили, адже багато українців тікало від бойових бій без речей та документів.

Але зараз з’явились випадки висадки пасажирів без паспорту на кордоні. Наразі в УЗ очікують на офіційне підтвердження зміни правил перетину кордону від Державної прикордонної служби України, оскільки не отримували його раніше.

– Для залізничників основна місія з 24 лютого —-порятунок і доправлення десятків тисяч людей з-під лінії обстрілу до безпечних місць. Важливо надавати кожному пасажирові гарантію того, що він дістанеться місця призначення. Сьогодні вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь, — відзначили в «Укрзалізниці».

Там також закликали своїх колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців. А пасажирів попросили уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та задавати уточнюючі запитання ДПСУ.

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