Жертви у Бородянці Київської області: яка ситуація після звільнення від окупантів

Більше місяця селище міського типу Бородянка (Київська область), в якому проживало близько 13 тис. мешканців, було в окупації російських військ. 2 квітня під тиском український військ російські загарбники покинули Бородянку, лишивши після себе біль, розруху та смерть.

«Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є про що говорити», – повідомила 4 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова

На фото нижче – зруйнований будинок в Бородянці. Автор знімка – фотограф Макс Левін, який загинув наприкінці березня на Київщині.

6 квітня Олексій Кулеба поділився у своєму ТГ-каналі жахливими кадрами з Бородянки.

«Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля ми думали, що готові до всього. Але Бородянка…. Це найжахливіше, що доводилося бачити».

3 квітня Олімпійський чемпіон, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк поділився на своїй сторінці у facebook жахливими фото з Бородянки.

На одному з фото Жан тримає на фоні зруйнованого, обгорілого будинка знімок, від якого крає душу:

«Бородянка сьогодні… Цю світлину знайшов серед завалів біля будівлі. На фото – щаслива сім‘я цього будинку, до приходу «визволителів»…»

Олена Галушка, експерт Центру протидії корупції поділилася у Twitter відео із зруйнованої Бородянки:

Prosecutor General Iryna Venediktova says despite the horrifying pictures from #BuchaMassacre, the situation in #Borodyanka, another city in Kyiv region, is worse. This video as of a few days ago shows to which extent the town is ruined #BorodiankaMassacre https://t.co/ws0rErJEuq

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 4, 2022