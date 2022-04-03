Буча після визволення від російських окупантів: фото та відео

Після того, як Бучу у Київській області звільнили від російських окупантів і в місто на Київщині зайшли українські війська, в мережі почали з’являтися жахливі кадри з місця подій. Понівечені тіла беззбройних місцевих жителів із зав’язаними руками та ногами лежать по всіх дорогах. Сотні розстріляних авто, зруйновані вщент будинки. Зараз Буча виглядає страшніше, ніж кадри з фільмів жахів. Але це не кіно, це реальність, яку в Україну принести російські загарбники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reuters (@reuters)

Це наслідки вторгнення російських військових у мирне місто Буча.

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Для російських військових не існує жодної моралі, у них немає ані краплі людяності. Це дикі звірі, які пирували у місті, яке перетворили на попіл… У мирному місті, де ще 23 лютого жили тисячі щасливих родин і планували своє майбутнє.

Карта бойових дій в Україні 3 квітня: де йдуть бої на 39-й день війни

Майбутнє, яке у них забрали.

#UPDATE The killing of civilians in the town of Bucha near the Ukrainian capital was a “deliberate massacre”, Foreign Minister Dmytro Kuleba said Sunday, after the hasty retreat of Russian forces from the areahttps://t.co/SbeePOQtrP — AFP News Agency (@AFP) April 3, 2022

«Дуже тяжкий день в емоційному плані. Понівечені тіла, зруйновані життя та долі. Суцільні страждання людей які не хотіли війни, тікали від війни, але не встигли. Немає сил зараз показати більше однієї фотографії.

Мертві цивільні на узбіччі траси за 20 км від Києва, Київська область, Україна, 2 квітня 2022 року. Під ковдрою один чоловік та 2-3 мертвих оголених жінок усіх яких разом намагались спалити на узбіччі», – написав у себе на сторінці в facebook фотограф Михайло Палінчак.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів

«Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян»

Дмитро Кулеба також розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, згвалтуваннями: «Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. росія гірша за ІДІЛ».

#UPDATE EU chief Charles Michel on Sunday pledged further sanctions on Moscow as he condemned “atrocities” carried out by Russian forces near Ukraine’s capital Kyivhttps://t.co/NxqHBIk0Ga — AFP News Agency (@AFP) April 3, 2022

Нагадаємо, що 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від окупантів: «31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту і всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів».