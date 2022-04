Буча після визволення від російських окупантів: фото та відео

Після того, як Бучу у Київській області звільнили від російських окупантів і в місто на Київщині зайшли українські війська, в мережі почали з’являтися жахливі кадри з місця подій. Понівечені тіла беззбройних місцевих жителів із зав’язаними руками та ногами лежать по всіх дорогах. Сотні розстріляних авто, зруйновані вщент будинки. Зараз Буча виглядає страшніше, ніж кадри з фільмів жахів. Але це не кіно, це реальність, яку в Україну принести російські загарбники.

Це наслідки вторгнення російських військових у мирне місто Буча.

Для російських військових не існує жодної моралі, у них немає ані краплі людяності. Це дикі звірі, які пирували у місті, яке перетворили на попіл… У мирному місті, де ще 23 лютого жили тисячі щасливих родин і планували своє майбутнє.

Майбутнє, яке у них забрали.

#UPDATE The killing of civilians in the town of Bucha near the Ukrainian capital was a “deliberate massacre”, Foreign Minister Dmytro Kuleba said Sunday, after the hasty retreat of Russian forces from the areahttps://t.co/SbeePOQtrP

— AFP News Agency (@AFP) April 3, 2022