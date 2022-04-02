Загинув Макс Левін: тіло журналіста було знайдено у Київській області

Після тривалих пошуків, тіло відомого фотожурналіста, який працював на війні для hromadske, знайшли 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині

Він загинув від осколкового поранення в голову. Про це повідомляє видання «Лівий берег», де він раніше працював.

Левіну було 40 років. Стати фотографом він мріяв з 15, у шкільні роки відвідував фотогурток. Здобув освіту інженера комп’ютерних систем «на догоду батьку» і після того пішов у професію мрії. Працював у штаті або на фрілансі для різних видань і агенств: від журналу «Пенсія» до українського агентства УНІАН і міжнародних Associated Press, Reuters. 10 років віддав виданню Lb.ua. У 2020 році перейшов у hromadske як відеограф.

Працював у гарячих точках: під час Революції гідності та на війні з 2014 року. Зокрема, був в Іловайському котлі, звідки виходив разом із українськими добровольцями. Указом Петра Порошенка в 2015 нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Макс Левін був одружений, мав чотрирьох неповнолітніх синів. Неймовірне горе для родини. Новий канал щиро співчуває втраті родини.

Коли він зник?

Макс Левін зник ще 13 березня у Київській області. Про це повідомив друг Левіна – Маркіян Лисейко. За словами Маркіяна, востаннє Левін виходив на зв’язок аж 13 березня у Вишгородському районі. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою.

Фото facebook.com/levin.maks

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