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Поет та письменник Юрій Руф загинув у Луганській області

Поет та письменник Юрій Руф загинув у Луганській області

У бою на Луганщині загинув український письменник Юрій Руф: Що відомо про останні тижні життя українського героя 

Він з перших днів війни, будучи резервістом 2-ї групи, пішов добровольцем на фронт, вступивши до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Маю за честь стати до лав добровольців ЗСУ.
Ви б бачили ці очі людей заряджених на перемогу!!
Слава Україні! Вірте в ЗСУ!»- написав Юрій на своїй сторінці 25 лютого 2022.

Поет та письменник Юрій Руф загинув у Луганській області

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3 березня Юрій відзвітував у соцмережах, що відбувся його перший бій:


8 березня в мережі з’явився новий вірш Юрія Руфа:

13 березня Юрій Руф повідомив на своїй сторінці у facebook, що його бригада стоїть під Попасною:

«Ну що ж, друзі.Вдалось впіймати інтернет отож інформую.
Наша бригада стоїть на луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту.
Ситуація напружена, але ми працюємо.
Деякі результати роботи на фото.
Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!»

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Останнім постом на його сторінці в соцмережах став авторський вірш Юрія:

Іржавий обрій вицвів з темноти,
Відтінком домни небеса палають,
Горизонтальні вогняні хвости
В щілинах рваних хмар на виднокраї.
Далеко в полі зблиснув терикон.
Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,
В туману вранішнього піні покупався.
Новий світанок й новий день зійшов на трон.

Поет та письменник Юрій Руф загинув у Луганській області

1 квітня 2022 року Юрій Руф загинув у боях на Луганщині. Без чоловіка та батька залишилися дружина та дві доньки.

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