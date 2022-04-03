Поет та письменник Юрій Руф загинув у Луганській області

У бою на Луганщині загинув український письменник Юрій Руф: Що відомо про останні тижні життя українського героя

Він з перших днів війни, будучи резервістом 2-ї групи, пішов добровольцем на фронт, вступивши до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Маю за честь стати до лав добровольців ЗСУ.

Ви б бачили ці очі людей заряджених на перемогу!!

Слава Україні! Вірте в ЗСУ!»- написав Юрій на своїй сторінці 25 лютого 2022.

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3 березня Юрій відзвітував у соцмережах, що відбувся його перший бій:



8 березня в мережі з’явився новий вірш Юрія Руфа:

13 березня Юрій Руф повідомив на своїй сторінці у facebook, що його бригада стоїть під Попасною:

«Ну що ж, друзі.Вдалось впіймати інтернет отож інформую.

Наша бригада стоїть на луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту.

Ситуація напружена, але ми працюємо.

Деякі результати роботи на фото.

Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!»

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Останнім постом на його сторінці в соцмережах став авторський вірш Юрія:

Іржавий обрій вицвів з темноти,

Відтінком домни небеса палають,

Горизонтальні вогняні хвости

В щілинах рваних хмар на виднокраї.

Далеко в полі зблиснув терикон.

Гарячий диск на старт в зеніт піднявся,

В туману вранішнього піні покупався.

Новий світанок й новий день зійшов на трон.

1 квітня 2022 року Юрій Руф загинув у боях на Луганщині. Без чоловіка та батька залишилися дружина та дві доньки.