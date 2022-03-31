Війна в Україні переходить у вирішальну стадію: вважає сенатор США Ангус Кінг

Наступні два тижні вирішать подальший перебіг подій для України, думає сенатор США

Ангус Кінг розповів, що зараз російські війська переорієнтовують свої зусилля, а Путін стає все більш відчайдушним, адже розуміє, що прорахувався з своїми очікуваннями.

– Наступні два тижні матимуть вирішальне значення. Вони покажуть, чи справді українські військові мають той винятковий рівень боротьби, який вони показують з початку війни, – сказав Кінг.

Звісно, в якомусь сенсі дуже дивні слова. Адже хіба українська армія ще не довела свою силу, велич та «винятковий рівень боротьби»? Вже понад місяць ЗСУ захищають всю Україну та Європу від ворожих російський окупантів.

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Окупанти справді відступають від Києва?

Сенатор підтвердив повідомлення про те, що деякі російські війська відступають від Києва, але додав, що ці рухи можуть бути просто можливістю поповнити запаси. Також він попередив, що через постійні перемоги української армії, Путін може вдатися до більш небезпечних дій.

Підтверджує це і британська розвідка. Міноборони Великої Британії прогнозує, що найближчими днями в передмісті Києва можуть розгорнутися запеклі бої. У відомстві зазначають, щоросійські війська продовжують утримувати позиції на схід та захід від столиці, незважаючи на відхід обмеженої кількості підрозділів.

Фото УНІАН

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