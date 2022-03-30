Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Війна – особливо стресовий період для людей, які звикли доо мирного неба над головою. Далеко не кожен може справлятися з таким стресоом протягом довгогоо періоду часу, а війна вже йде понад місяць. Психіка може давати збій, можуть траплятися істерики, а тому важливо знати, як допомогти подолати шок і як правильно заспокоїти людину. Прро це розповідаємо далі.

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