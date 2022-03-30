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Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Війна – особливо стресовий період для людей, які звикли доо мирного неба над головою. Далеко не кожен може справлятися з таким стресоом протягом довгогоо періоду часу, а війна вже йде понад місяць. Психіка може давати збій, можуть траплятися істерики,  а тому важливо знати, як допомогти подолати шок і як правильно заспокоїти людину. Прро це розповідаємо далі. 

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7 простих кроків, як заспокоїти людину

  1. Бути поряд і транслювати спокій.
  2. Відвести людину в затишне місце. Це може бути куточок у квартирі чи бомбосховищі.
  3. Максимально ізолювати потерпілого від інших людей.
  4. Дати людині виговоритися, слухати її або її уважно (якщо потерпілий в цьому потребує).
  5. Запитувати прості речі: де ми зараз перебуваємо, як звуть і т.д. Це потрібно, щоб привести людину в шоковому стані до тями.
  6. Напоїти теплим чаєм із цукром. Під час стресу у великій кількості виробляються гормони кортизол та адреналін. Чай із цукром дозволить вивести із сечею надлишки цих шкідливих гормонів.
  7. Взяти людину за руку (якщо ви близькі). Це забезпечить відчуття присутності.

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