Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Війна – особливо стресовий період для людей, які звикли доо мирного неба над головою. Далеко не кожен може справлятися з таким стресоом протягом довгогоо періоду часу, а війна вже йде понад місяць. Психіка може давати збій, можуть траплятися істерики, а тому важливо знати, як допомогти подолати шок і як правильно заспокоїти людину. Прро це розповідаємо далі.
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7 простих кроків, як заспокоїти людину
- Бути поряд і транслювати спокій.
- Відвести людину в затишне місце. Це може бути куточок у квартирі чи бомбосховищі.
- Максимально ізолювати потерпілого від інших людей.
- Дати людині виговоритися, слухати її або її уважно (якщо потерпілий в цьому потребує).
- Запитувати прості речі: де ми зараз перебуваємо, як звуть і т.д. Це потрібно, щоб привести людину в шоковому стані до тями.
- Напоїти теплим чаєм із цукром. Під час стресу у великій кількості виробляються гормони кортизол та адреналін. Чай із цукром дозволить вивести із сечею надлишки цих шкідливих гормонів.
- Взяти людину за руку (якщо ви близькі). Це забезпечить відчуття присутності.