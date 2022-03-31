Контузія: що це, які ознаки, як надати допомогу та лікувати

Всі ми чули від наших батьків та дідусів, бабусь розповіді про контузію під час війни. Або бачили людини з травмованою психікою після війни та пошепки про нього розповідали: «його контузило». Нажаль, в зоні бойових дій отримати контузію може кожен, як військовий, так і цивільна людина, адже російські ракети та бомби завдають шкоди не лише тим, хто потрапляє безпосередньо під удар. Новий канал розповість тобі, що таке контузія, як розпізнати контузію й допомогти людині з її ознаками.
Контузія виникає внаслідок непрямої дії ударної хвилі на значні ділянки тіла. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості, яка може тривати від декількох хвилин до днів і, навіть, місяців. Наслідки контузії теж різноманітні: від часткової втрати зору чи слуху, до тяжких порушень психіки. Контузія супроводжується тахікардією, провалами в пам’яті, нудотою. Можливі також переломи та черепно-мозкові травми у потерпілих. Після контузії, постраждала людина стає повністю безпомічною і потребує допомоги, але допомога ця має бути «в тему», щоб не завдати потерпілому ще більшої шкоди.
Людина, що зазнала контузії, потребує спокою і негайного професійного медичного втручання. Як швидко допомогти потерпілому – читай нижче.
Симптоми, які можуть вказувати на контузію:
Небезпечною при контузії є черепно-мозкова травма.
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Якщо у постраждалого відсутні рани в області голови та інші пошкодження, порядок дій відповідає загальним рекомендаціям по допомозі потерпілому від контузії.
За матеріалами tsn.ua
Фото УНІАН
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