Контузія: що це, які ознаки, як надати допомогу та лікувати

Всі ми чули від наших батьків та дідусів, бабусь розповіді про контузію під час війни. Або бачили людини з травмованою психікою після війни та пошепки про нього розповідали: «його контузило». Нажаль, в зоні бойових дій отримати контузію може кожен, як військовий, так і цивільна людина, адже російські ракети та бомби завдають шкоди не лише тим, хто потрапляє безпосередньо під удар. Новий канал розповість тобі, що таке контузія, як розпізнати контузію й допомогти людині з її ознаками.

Що таке контузія?

Контузія виникає внаслідок непрямої дії ударної хвилі на значні ділянки тіла. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості, яка може тривати від декількох хвилин до днів і, навіть, місяців. Наслідки контузії теж різноманітні: від часткової втрати зору чи слуху, до тяжких порушень психіки. Контузія супроводжується тахікардією, провалами в пам’яті, нудотою. Можливі також переломи та черепно-мозкові травми у потерпілих. Після контузії, постраждала людина стає повністю безпомічною і потребує допомоги, але допомога ця має бути «в тему», щоб не завдати потерпілому ще більшої шкоди.

Людина, що зазнала контузії, потребує спокою і негайного професійного медичного втручання. Як швидко допомогти потерпілому – читай нижче.

Симптоми контузії

Симптоми, які можуть вказувати на контузію:

сильний головний біль;

нудота, блювота;

часте серцебиття;

втрата пам’яті на деякий час, а буває і назавжди;

пошкодження внутрішніх органів (у складних випадках);

переломи, черепно-мозкові травми.

Як допомогти контуженій людині?

відтягти потерпілого у безпечне місце та вкласти на спину;

бажано госпіталізувати потерпілого відразу після контузії, тому терміново викликайте швидку;

до приїзду швидкої вкрити постраждалого чимось теплим;

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття швидкої медичної допомоги;

перевірити пульс та серцебиття травмованого, у випадку відсутності, штучне дихання;

пере штучним диханням перевірити ніс та рот потерпілого на наявність пилу або піску.

при погіршенні стану негайно зателефонувати до екстреної медичної допомоги, дотримуватись усіх її рекомендацій.

Небезпечною при контузії є черепно-мозкова травма.

Велике інтерв’ю Володимира Зеленського про путіна, п’ять таборів НАТО та перемогу (The economist)

Симптоми черепно-мозкової травми наступні :

рани або синці на голові або обличчі;

сплутаність або втрата свідомості;

біль в голові або шиї, що стискає;

врата рухливості в кінцівках;

нудота;

порушення дихання;

втрата рівноваги;

деформація в ділянці голови;

судоми;

сонливість;

виділення крові, прозорої рідини (ліквору) з ротової, носової порожнини та вух.

Як допомогти при черепно-мозковій травмі?

переконатися, що потерпілий знаходиться у безпеці;

зафіксувати шийний відділ хребта з допомогою шийного комірця, шин, в крайньому разі, рук;

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

до приїзду швидкої визначити наявність свідомості та дихання;

якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Якщо у постраждалого відсутні рани в області голови та інші пошкодження, порядок дій відповідає загальним рекомендаціям по допомозі потерпілому від контузії.

За матеріалами tsn.ua

Фото УНІАН

Читай також:

Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Замість хліба: картопляний лаваш нашвидкуруч від Алекса Якутова