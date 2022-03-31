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У повітряний простір Швеції вторглися російські літаки з ядерною зброєю

У повітряний простір Швеції вторглися російські літаки з ядерною зброєю

Бомбардувальники російської федерації порушили повітряний простір Швеції, поблизу острова Готланд

Відбулось це ще 2 березня 2022 року. Проте зараз стало відомо, що вони були оснащені ядерними боєприпасами. Про це повідомив шведський телеканал TV4. Співробітники ЗМІ вважають, що порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.

2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки – два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.

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Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики  прямують до Готланду. Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 ​​Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.

У повітряний простір Швеції вторглися російські літаки з ядерною зброєю

Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна, – прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Швеція поки що не входить у склад країн НАТО. Згідно опитувань шведської національної телерадіокомпанії SVT, в січні 2022 року, 37% респондентів у країні відповіли, що вони «за» вступ до НАТО, а 35% – «проти». Ситуацію ускладнює те, що росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.

Фото – скріншот з відео

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