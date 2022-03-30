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Замість хліба: картопляний лаваш нашвидкуруч від Алекса Якутова

Картопляний лаваш: рецепт за 15 хвилин від Алекса Якутова

Швидко та смачно

Якщо у вас залишилося пюре і є трішки борошна, можна приготувати смачнючий лаваш. По суті, це щось середнє між млинцями та коржиками. Картопляний лаваш може стати заміною хліба і смакує як теплим, так і холодним. А головне – на його приготування не потрібно витрачати багато часу. Як зробити картопляний лаваш – розповів експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Шеф Алекс Якутов.

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Картопляний лаваш: рецепт нашвидкуруч від Алекса Якутова

Вам знадобиться:

  • Картопляне пюре – 350 г або з 5-ти великих картоплин
  • Борошно – 1 склянка
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Олія – 1 ст. л.
  • Сіль – за смаком
  • Мускатний горіх – 0,5 г (за бажанням)

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Приготування:

  1. З’єднуємо борошно та розпушувач.
  2. До пюре додаємо олію та перемішуємо.
  3. З’єднуємо пюре з борошном та замішуємо тісто. Воно буде еластичним, але не має липнути до рук.
  4. Тісто розділяємо на середні шматочки і розкатуємо лаваш. За бажанням, можна додати будь-яку зелень: кріп, петрушку тощо.
  5. Є два варіанти приготування лавашу. Перший – в духовці. Для цього розкачуємо тісто середньої товщини. Розігріваємо духовку до 180 градусів, викладаємо лаваш на деко та відправляємо готуватись на 10-15 хвилин. При запіканні він трішки підніметься, але потім осяде. Такий лаваш можна їсти замість хліба або робити з ним бутерброди.
  6. Другий варіант – приготувати його на сухій сковороді. Для цього розкачуємо тісто тоненько, кладемо на розпечену сковорідку коржики і смажимо з кожного боку до рум’яності. В такий лаваш класно загортати тушковану капусту, овочі чи будь-яку іншу начинку, що є у вас у холодильнику.

Смачного! 

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