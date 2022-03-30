Картопляний лаваш: рецепт за 15 хвилин від Алекса Якутова

Швидко та смачно
Якщо у вас залишилося пюре і є трішки борошна, можна приготувати смачнючий лаваш. По суті, це щось середнє між млинцями та коржиками. Картопляний лаваш може стати заміною хліба і смакує як теплим, так і холодним. А головне – на його приготування не потрібно витрачати багато часу. Як зробити картопляний лаваш – розповів експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Шеф Алекс Якутов.
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Картопляний лаваш: рецепт нашвидкуруч від Алекса Якутова
Вам знадобиться:
- Картопляне пюре – 350 г або з 5-ти великих картоплин
- Борошно – 1 склянка
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Сіль – за смаком
- Мускатний горіх – 0,5 г (за бажанням)
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Приготування:
- З’єднуємо борошно та розпушувач.
- До пюре додаємо олію та перемішуємо.
- З’єднуємо пюре з борошном та замішуємо тісто. Воно буде еластичним, але не має липнути до рук.
- Тісто розділяємо на середні шматочки і розкатуємо лаваш. За бажанням, можна додати будь-яку зелень: кріп, петрушку тощо.
- Є два варіанти приготування лавашу. Перший – в духовці. Для цього розкачуємо тісто середньої товщини. Розігріваємо духовку до 180 градусів, викладаємо лаваш на деко та відправляємо готуватись на 10-15 хвилин. При запіканні він трішки підніметься, але потім осяде. Такий лаваш можна їсти замість хліба або робити з ним бутерброди.
- Другий варіант – приготувати його на сухій сковороді. Для цього розкачуємо тісто тоненько, кладемо на розпечену сковорідку коржики і смажимо з кожного боку до рум’яності. В такий лаваш класно загортати тушковану капусту, овочі чи будь-яку іншу начинку, що є у вас у холодильнику.
Смачного!
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