Війна в України: зворушлива історія кохання від команди Ревізори на порозі

Редакторка Ірина та оператор Женя познайомилися на зйомках реаліті. Війна забрала в них квартиру, але зміцнила стосунки

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Кохання допомагає подолати будь-які перешкоди та біди, робить сильнішими та вселяє надію на перемогу. Новий канал продовжує розповідати історії співробітників, які допомагають країні та продовжують будувати нові стосунки.

– З Женею ми познайомилися під час першого відрядження «Ревізори на порозі» (Новий канал), – розповідає редакторка реаліті Ірина. – Хлопець працював оператором-постановником. Відпрацювали пул і роз’їхалися. Під час другого почали спілкуватися. На той момент здавалося, що в Жені до мене немає якогось особливого ставлення. В автобусі завжди сиділи окремо. Якось він написав мені повідомлення зі смайликами. Його телефон був відсутній у моїй телефонній книзі, тому навіть не зрозуміла, хто це.

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Ірина з Женею переписувалася цілу дорогу ні про що. Приїхавши до Києва, випадково зустрілися в офісі. Хлопець мимоволі взяв Ірину за руку, та вона ніяк на це не відреагувала. Він видався їй засмученим, і коли дівчина прийшла додому, написала повідомлення, аби поцікавитись, що сталося.

– Ми зідзвонювалися кілька разів, а потім Женя розказав, що в нього є собака, і запропонував разом його вигуляти, – розповідає дівчина. – На зустріч він прийшов із квітами. Після прогулянки зрозуміла, що готова з цією людиною спробувати побудувати стосунки.

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Пара поїхала в наступне відрядження, але свої стосунки ретельно приховувала від колег. Зімітували радісну зустріч, наче десять днів одне одного не бачили. Багато часу проводили разом, але розділяли особисте та роботу.

– По приїзду ми почали жити разом, – каже Ірина. – Багато зусиль доклали до облаштування спільної квартири. Власноруч прикручували ролети, прибирали, робили перестановки.

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Коли почалась війна, пара розпочала волонтерську діяльність. Батько Жені вступив у ЗСУ, тому вони збирали кошти та гуманітарну допомогу для його побратимів. Коли почались інтенсивні обстріли району, де мешкала пара, Женя кілька раз просив Ірину поїхати в безпечне місце. Та дівчина була проти.

– Одного дня Женя зібрав мою сумку й переконав, щоб ми поїхали на вокзал, – розповідає дівчина. – За кілька днів у нашу 16-поверхівку влучив снаряд. У квартирі вибило вікна, обвалився балкон, всередині все обгоріло. Помешкання повністю зруйноване, а ми у ньому прожили лише місяць.

Добре, що Ірина та Женя залишилися живими. Зараз пара живе на Волині й продовжує волонтерську діяльність. Залишати країну не збираються. Впевнені у перемозі й готові відбудовувати Україну.