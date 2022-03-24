Загинула Оксана Бауліна – журналістка російського видання The Insider

Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна

Загибель журналістки підтвердили у редакції, де вона працювала.

– Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл, – заявили в The Insider.

Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у «Фонді боротьби з корупцією» – некомерційному фонді, створеному опозиційним російським політиком Олексієм Навальним. Проте організацію внесли до списку екстремістських. Потім Оксана Бауліна вимушена була виїхати з рф. В Україні вона встигла зробити кілька репортажів.

The Insider – російське інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин. Базується редакція у Латвії.

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Скільки загалом вбито журналістів під час війни в Україні

росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа з початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ). Дані моніторингу, зокрема, свідчать про те, що:

П’ятьох журналістів убито під час виконання обов’язків, семеро – поранено. Один журналіст зник безвісти.

Понад 70 медіа були змушені зупинити роботу внаслідок захоплень редакцій, погроз та тимчасової окупації.

Зафіксовано шість випадків викрадень і катувань журналістів.

Проте ми сподіваємось і віримо вте, що росія обов’язково відповість за те, що наробила. І слова директорки ІМІ трои підбадьорюють.

– Всі злочини перевірені і задокументовані. Гаага чекає, – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк на своїй сторінці у Facebook.

Поранені та вбиті журналісти під час нападу росії на Україну (ті, про кого відомо)

Оператор телеканалу FoxNews П’єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у Горенці під Києвом. Поранений під Києвом журналіст FoxNews Бенджамін Холл. Російські військові вбили в Ірпені журналіста Брента Рено, котрий працював на американське видання Time. Його колега, фотокореспондент The New York Times, Хуан Арредондо був поранений. Швейцарський журналіст Гійом Бріке. На нього напали солдати рф біля села Водяно-Лорине Миколаївської області. У нього стріляли чотири рази, а після забрали гроші, три телефони, ноутбук, відеокамеру та карту пам’яті зі зробленими фотографіями. Після обстрілу, каже, його керівництво просило негайно повернутися в Швейцарію, але він відмовився. 2 іноземних журналістів з телеканалу AlAraby TV (штаб-квартира у Лондоні) досі тримають у полоні разом з групою цивільних осіб у кількості приблизно двадцяти осіб, у котеджному містечку Стоянка-2 місто Ірпінь. Чеські репортери Voxpot потрапили під обстріл разом з українськими медійниками в м. Макарів поблизу Києва. Два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень. Унаслідок ракетного обстрілу поблизу Києва постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Домедичну допомогу кореспондентові надали військові медики й медики Баришівки. Журналіст Шакіров Ділєрбек, працював в інформаційному щотижневику «Навколо тебе». Його російські солдати вбили ще 26 лютого з автоматичної зброї, у районі селища Зеленівка (передмістя Херсона). Журналістка Громадського Вікторія Рощина. російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому їхаоа вона з водієм. Дівчину спочатку взяли у полон, проте згодом відпустили, вимусивши записати відео, що російські солдати її рятували. За словами Вікторії, вона та водій авто натрапили на колону російських танків у Запорізькій області. Український військовий журналіст зі Львівщини Віктор Дудар загинув під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом. Відомо, що він у 2014 році пішов добровольцем на Схід України. Воював у 80-й десантно-штурмовій бригаді.

Фото Facebook/oksana.baulina

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