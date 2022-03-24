Загинула Оксана Бауліна – журналістка російського видання The Insider

Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула журналістка The Insider Оксана Бауліна
Загибель журналістки підтвердили у редакції, де вона працювала.
– Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл, – заявили в The Insider.
Зазначається, що до приходу в The Insider Бауліна працювала у «Фонді боротьби з корупцією» – некомерційному фонді, створеному опозиційним російським політиком Олексієм Навальним. Проте організацію внесли до списку екстремістських. Потім Оксана Бауліна вимушена була виїхати з рф. В Україні вона встигла зробити кілька репортажів.
The Insider – російське інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин. Базується редакція у Латвії.
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Скільки загалом вбито журналістів під час війни в Україні
росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа з початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ). Дані моніторингу, зокрема, свідчать про те, що:
- П’ятьох журналістів убито під час виконання обов’язків, семеро – поранено. Один журналіст зник безвісти.
- Понад 70 медіа були змушені зупинити роботу внаслідок захоплень редакцій, погроз та тимчасової окупації.
- Зафіксовано шість випадків викрадень і катувань журналістів.
Проте ми сподіваємось і віримо вте, що росія обов’язково відповість за те, що наробила. І слова директорки ІМІ трои підбадьорюють.
– Всі злочини перевірені і задокументовані. Гаага чекає, – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк на своїй сторінці у Facebook.
Фото УНІАН
Поранені та вбиті журналісти під час нападу росії на Україну (ті, про кого відомо)
- Оператор телеканалу FoxNews П’єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у Горенці під Києвом.
- Поранений під Києвом журналіст FoxNews Бенджамін Холл.
- Російські військові вбили в Ірпені журналіста Брента Рено, котрий працював на американське видання Time. Його колега, фотокореспондент The New York Times, Хуан Арредондо був поранений.
- Швейцарський журналіст Гійом Бріке. На нього напали солдати рф біля села Водяно-Лорине Миколаївської області. У нього стріляли чотири рази, а після забрали гроші, три телефони, ноутбук, відеокамеру та карту пам’яті зі зробленими фотографіями. Після обстрілу, каже, його керівництво просило негайно повернутися в Швейцарію, але він відмовився.
- 2 іноземних журналістів з телеканалу AlAraby TV (штаб-квартира у Лондоні) досі тримають у полоні разом з групою цивільних осіб у кількості приблизно двадцяти осіб, у котеджному містечку Стоянка-2 місто Ірпінь.
- Чеські репортери Voxpot потрапили під обстріл разом з українськими медійниками в м. Макарів поблизу Києва.
- Два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet – журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень.
- Унаслідок ракетного обстрілу поблизу Києва постраждав кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір. Домедичну допомогу кореспондентові надали військові медики й медики Баришівки.
- Журналіст Шакіров Ділєрбек, працював в інформаційному щотижневику «Навколо тебе». Його російські солдати вбили ще 26 лютого з автоматичної зброї, у районі селища Зеленівка (передмістя Херсона).
- Журналістка Громадського Вікторія Рощина. російські військові обстріляли та пограбували авто, в якому їхаоа вона з водієм. Дівчину спочатку взяли у полон, проте згодом відпустили, вимусивши записати відео, що російські солдати її рятували. За словами Вікторії, вона та водій авто натрапили на колону російських танків у Запорізькій області.
- Український військовий журналіст зі Львівщини Віктор Дудар загинув під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом. Відомо, що він у 2014 році пішов добровольцем на Схід України. Воював у 80-й десантно-штурмовій бригаді.
Фото Facebook/oksana.baulina
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