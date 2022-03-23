ТОП-5 онлайн-сервісів та платформ для дистанційного навчання

В Україні можна вчитися під час війни. Діти поступово повертаються до більш-менш звичайного ритму життя, повертаються дистанційні уроки в школі та відкриваються сервіси для домашнього навчання. Про здобуття нових знань думають і дорослі, які перебевують у безпеці. Новий канал зібрав перелік корисних онлайн-сервісів для дистанційного навчання, як для дітей, так і дорослих. Подробиці – в матеріалі.

Топ-5 онлайн-сервісів для дистанційного навчання дорослих

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1.Coursera

Coursera співпрацює з більш ніж 200 провідними університетами та компаніями, щоб забезпечити гнучке, доступне та відповідне для роботи онлайн-навчання окремим особам та організаціям у всьому світі. Сервіс пропонує великий спектр можливостей для навчання — від практичних проектів і курсів, до сертифікатів і програм для отримання диплому.

2. Бізнес в діджеталі – відеоуроки Дениса Волосова

Хочеш побудувати бізнс у діджитал сфері: в Instagram, TikTok, Facebook? Тоді ці уроки тобі точно можуть допомогти. Денис розповідає безліч корисної інформації від самого елементарного до складного.

3.Preply

Preply – онлайнова освітня платфотма, що об’єднує репетиторів та викладачів зі студентами віртуально за допомогою онлайн-зв’язку. Всі знають, що найкращий спосіб вивчити мову – це займатися з її носієм. Навіть, якщо на першому етапі тобі складно, то поступово ти будеш звикати та говорити все краще і краще. Кожен репетитор має відгуки та свою класифікацію, рівень. Ти зможеш знайти собі саме того, хто тебе влаштує.

4.NewLook.SMM

Навчитись якісному SMM чи роботою з Target ти можеш в цій онлайн-школі. Вартість може здатись тобі недешевою, проте під час війни для українців діють знижки. До того ж, 20% від вартості передається на потреби ЗСУ. Зручні відеоуроки допоможуть тобі краще зрозуміти професію, підвищити свій рівень та дадуть поштовх до перших клієнтів.

5.Creative Practice

Можливо, ти давно хотів зайнятись дизайном чи апгрейднути свої знання? Сервіс Creative Practice допоможе тобі в цьому. Десятни відеоуроків розкажуть тобі про всі тонкоші професії. На сайті дуже багато безкоштовних уроків, а також відео різної складності.

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Онлайн-сервіси для дистанційного навчання дітей

МОН спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн-розклад для учнів 1―11 класів. Усі охочі можуть використовувати платформу «Всеукраїнська школа онлайн», що містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання, а також Кабінет вчителя, який допомагає залишатися на зв’язку з учнями. Для зручності розробили мобільний застосунок, а Youtube-канал МОН містить інформацію, що може стати у пригоді.

«Навчання без меж» ― спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV.

Кожен день на цих каналах присвячений окремій дисципліні.

Наприклад, з 21 до 25 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки:

21 березня – українська мова;

22 березня – математика;

23 березня – історія України;

24 березня – українська мова;

25 березня – математика.

Кожного дня на телеканалах:

Дитячий телеканал «Піксель»:

уроки для 5 класу, о 10:00

уроки для 6 класу о 11:00.

ПЛЮСПЛЮС (1+1 media)

7 клас з 10:00,

8 клас з 11:00,

11 клас з 12:00.

Регіональні канали Суспільного:

9 клас о 10:00

10 клас об 11:00

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