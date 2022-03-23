ТОП-5 онлайн-сервісів та платформ для дистанційного навчання

В Україні можна вчитися під час війни. Діти поступово повертаються до більш-менш звичайного ритму життя, повертаються дистанційні уроки в школі та відкриваються сервіси для домашнього навчання. Про здобуття нових знань думають і дорослі, які перебевують у безпеці. Новий канал зібрав перелік корисних онлайн-сервісів для дистанційного навчання, як для дітей, так і дорослих. Подробиці – в матеріалі.
Топ-5 онлайн-сервісів для дистанційного навчання дорослих
Coursera співпрацює з більш ніж 200 провідними університетами та компаніями, щоб забезпечити гнучке, доступне та відповідне для роботи онлайн-навчання окремим особам та організаціям у всьому світі. Сервіс пропонує великий спектр можливостей для навчання — від практичних проектів і курсів, до сертифікатів і програм для отримання диплому.
2. Бізнес в діджеталі – відеоуроки Дениса Волосова
Хочеш побудувати бізнс у діджитал сфері: в Instagram, TikTok, Facebook? Тоді ці уроки тобі точно можуть допомогти. Денис розповідає безліч корисної інформації від самого елементарного до складного.
3.Preply
Preply – онлайнова освітня платфотма, що об’єднує репетиторів та викладачів зі студентами віртуально за допомогою онлайн-зв’язку. Всі знають, що найкращий спосіб вивчити мову – це займатися з її носієм. Навіть, якщо на першому етапі тобі складно, то поступово ти будеш звикати та говорити все краще і краще. Кожен репетитор має відгуки та свою класифікацію, рівень. Ти зможеш знайти собі саме того, хто тебе влаштує.
Навчитись якісному SMM чи роботою з Target ти можеш в цій онлайн-школі. Вартість може здатись тобі недешевою, проте під час війни для українців діють знижки. До того ж, 20% від вартості передається на потреби ЗСУ. Зручні відеоуроки допоможуть тобі краще зрозуміти професію, підвищити свій рівень та дадуть поштовх до перших клієнтів.
Можливо, ти давно хотів зайнятись дизайном чи апгрейднути свої знання? Сервіс Creative Practice допоможе тобі в цьому. Десятни відеоуроків розкажуть тобі про всі тонкоші професії. На сайті дуже багато безкоштовних уроків, а також відео різної складності.
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Кожен день на цих каналах присвячений окремій дисципліні.
Наприклад, з 21 до 25 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки:
Кожного дня на телеканалах:
Дитячий телеканал «Піксель»:
ПЛЮСПЛЮС (1+1 media)
Регіональні канали Суспільного:
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