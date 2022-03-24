Ірпінь, Бучу та Гостомель наші ВСУ взяв і в кільце

Захисникам України вдалось взяти в кільце Бучу, Ірпінь та Гостомель – міста, де від початку вторгнення росії, 24 лютого, велися жорстокі та гарячі бої

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Як пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це означає, що українські сили оточили окупантів і або виб’ють їх із населених пунктів, або уб’ють. Також це унеможливлює просування російських військ у бік Києва. Такі новини додають позитиву!

Проте, нажаль, багато сіл навколо залишаються в окупації. Наприклад, населення Клавдієво-Тарасового, Северинівки, Березівки, Миколаївки залишаються без продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів та дитячого харчування. Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані та без зв’язку.

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В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади під контролем місцевих органів влади.

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