Росію можуть виключити з G20

Сполучені Штати та їхні західні союзники оцінюють можливість того, чи має росія залишатися в групі «Великої двадцятки» (G20) після її вторгнення в Україну

За словами джерел, ймовірно, спроба виключити росію може бути ветована іншими членами клубу, зокрема Китаєм, Індією та Саудівською Аравією. Про це повідомили представники Reuters, які були присутні під час обговорень.

– Були дискусії про те, чи доречно росії бути частиною G20. Якщо росія залишиться членом, вона стане менш корисною організацією, – вважає високопоставлене джерело групи переговорів.

Але все не може бути так просто. Перш ніж робити будь-які заяви щодо виключення росії, Штати проконсультуються зі своїми союзниками. Проблема полягає в тому, що як такого механізму позбавлення росії членства в G20 просто немає.

Представник однієї з азіатських країн-членів заявив, що росію не можна виключити, тільки якщо Москва не прийме таке рішення сама. Пізніше стало відомо, що саме Китай не підтримує виключення росії з G20. Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє CGTN.

Що таке G20 – «Велика двадцятка»?

«Велика двадцятка» чи «Група двадцяти» – є неформальним міжнародним клубом провідних індустріальних країн світу та країн, що розвиваються. Ця група є ключовою міжнародною платформою для координації всього – від дій по боротьбі зі зміною клімату до транскордонного боргу. Існує, починаючи від 1999 року. До складу цього неформального міжнародного клубу входять 19 країн та Європейський Союз. Учасники Великої двадцятки: США, КНР, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка, Європейський Союз.

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