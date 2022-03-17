Освітні ресурси для дітей: корисний список

Попри те, що Україна переживає нелегкий час, не варто забувати про розвиток дітей. Тим більше, онлайн-освіта дає багато можливостей для навчання
Після початку повномасштабного воєнного наступу росії на Україну робота більшості шкіл стала на паузу. Хоча багато учнів досі не можуть піти на уроки, освітні ресурси для школярів можна знайти в інтернеті. Онлайн-освіта для дітей під час війни дуже важлива, адже вони не лише отримують нові знання, а й можуть відволіктися та заспокоїтися.
Війна в Україні: ініціативи для дітей, щоб зайняти їх та перемкнути увагу від біди
Чим зайняти дітей під час активних воєнних дій?
Тож пропонуємо список освітніх ресурсів для українських дітей, які будуть корисні як для вчителів, так і для батьків.
- org — навчально-методичне забезпечення для 1-4-го класів Нової української школи + дистанційні уроки для 2-4-го класів.
- com.ua — журнал для дошкільнят і молодших школярів «Джміль». У ньому ви знайдете цікаві бесіди, вірші, приказки, оповідки, нетрадиційні техніки образотворчості, досліди в домашніх умовах, комікси тощо, а також електронні додатки.
- com.ua/dv — кваліфікована методична підтримка для вихователів та електронні додатки.
- com.ua — логопедичний сайт з іграми та вправами для дітей.
- ukrlife.org — збірка абеток, казок, приказок, цікавинок, дитячих ігор тощо.
- com.ua — простір української дитячої книги. Тут розміщена актуальна інформація про сучасні видання для дітей і не тільки.
- com — український дитячий портал з авторськими віршами, лічилками, веселими історіями, анекдотами, загадками, прислів’ями.
- info — найкращі казки з усього світу для читання дітям дорослими та велика добірка аудіоказок.
- com.ua — видання для дітей віком від 7 до 12 років: пізнавальні та розважальні статті, історії замків України, майстер-класи, ребуси, головоломки та багато іншого.
- com — наука для дітей: цікава математика, досліди в домашніх умовах тощо.
- com.ua — корисні практичні завдання для розвитку дитини.
- org.ua — вебресурс Нової української школи.
- com.ua — освітній проєкт для обміну досвідом між освітянами.
- ua — національна освітня інтернет-платформа.
- osvita-ua.net — найактуальніші освітні новини.
- media — медіаресурс, присвячений освіті та вихованню в Україні.
- net/ua/view/18037755 — дитсадок онлайн НУМО, спільний проєкт МОН і ЮНІСЕФ.