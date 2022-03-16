ДобріІсторії. Замість суконь та костюмів – ноші та аптечки. Швачка Магдалина Химинець – про допомогу армії

24 лютого життя кожного змінилося. Росія почала варварське повномасштабне вторгнення на територію України. Понад 20 днів українці чинять героїчний опір не лише на фронті, а й у тилу, допомагаючи нашим бійцям.

Новий канал продовжує рубрику #ДобріІсторії і сьогодні розповість про швачку Магдалину Химинець, яка разом із колегами з Мукачево шиє ноші та аптечки для фронту.

Невже війна?

– Перший день війни я зустріла в Мукачево, де давно мешкаю. Зранку, як завжди, сиділа й насолоджувалася кавою. Раптом отримала повідомлення від подруги: «Невже війна?» Відповіла: «Що ти куриш?», – згадує Магдалина. – Вона, знаючи, що я вісім років не вмикаю телевізор, порадила мені це зробити. Ввімкнула. Почекала новин. І почалося…

Молилася, щоб не знадобились

– Розуміла, щось треба робити, – продовжує жінка. – Зателефонувала знайомій волонтерці. Отримала замовлення пошити пов’язки для Червоного Хреста. Зробила. Ввечері відвезла в частину. Там сказали, що дуже потрібні ноші. Зібрали тканини у всіх швачок Мукачева. Лекала робили закрійниці. Їм показали фотку, що потрібно. Через годину все вже кроїлося. Розкроїли ноші, розвезли всім, хто мав вільні машинки по домах і майстернях. Одна з подруг має невеличкий швейний цех із промисловими машинками. За день відшили перші 20 ношів, які одразу поїхали на передову.

До війни я шила все. Весільні, вечірні, випускні сукні. Дуже подобається шити пальто та костюми. А тут вперше в житті робила таке і молилася, щоб вироби не знадобилися. Ноші! Це просто якась паралельна реальність.

Я постійно чую сирени, коли їх немає: Що таке синдром фантомної сирени? Як його позбутися?

Аптечки військовим

– Тепер робимо багато наручних аптечок, я навіть не уявляла собі, що такі існують, – каже швачка. – Попереду – розгрузки, чекаємо тканину та фурнітуру.

В очікуванні миру

– Після війни планую жити, кайфувати від роботи, усміхатися та обійматися, – ділиться Магдалина.

З такими людьми ми точно переможемо! Слава Україні!

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