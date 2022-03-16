Мобілізація 2022 – Україна закликає резервістів другої хвилі. Хто піде воювати, а кого не візьмуть?

В Україні почалась друга хвиля мобілізації. До цього до виконання бойових дій залучили майже всіх резервістів, і тепер призивають військовозобов’язаних інших категорій, насамперед тих, хто має бойовий досвід. Про це 15 березня повідомив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Хто потрапляє у другу хвилю мобілізації

1. До мобілізації підлягають громадяни, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах. Таких осіб відправлять одразу у військові частини.

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2. До мобілізації підлягають ті, хто до того не проходив службу. Вони в обов’язковому порядку направляються до навчальних центрів ЗСУ, де проходять підготовку. Після цього направляються до бойових військових частин. Підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводитиметься за скороченими термінами та складатиме від 7 до 20 діб.

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Роман Горбач повідомив, якщо ж вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на телефони гарячої лінії.

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагування і розв’язування ситуації, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

3. До мобілізації підлягають – чоловіки-переселенці. Вони обов’язково повинні стати на військовий облік за місцем перебування. Після цього такі чоловіки можуть бути залучені до мобілізації і відправлені на навчання або до військових частин.

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Чи будуть мобілізувати жінок

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

– Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями. Наприклад, медичні, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності, – про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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