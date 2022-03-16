ДобріІсторії. Як харків’янці допомогли чужі люди: «Виїхали, коли вже не могли сидіти у підвалі»

Харків’янка, яка евакуювалась у Тернопіль, отримала не лише помешкання, їжу та одяг, а й роботу

Новий канал продовжує ділитись історіями біженців, які незважаючи на всі труднощі готові опановувати нові професії та розбудовувати Україну. Вікторія Кирилюк разом із чоловіком та донькою залишила Харків на сьомий день війни й прибула до Тернополя.

– Виїхали, коли вже не могли сидіти у підвалі, – каже Вікторія. – Довкола будинки були пошкоджені, а таксі відмовлялось евакуювати. Чоловік побачив, що сусіди пакували валізи в авто й попросив, щоб вони підвезли нас до вокзалу. Нам дали дві хвилини, аби зібратися. Взяли рюкзаки, які весь час були з нами у підвалі, та сіли в машину.

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На вокзалі сім’я зайшла у перший потяг, який прибув на перон. Конкретного плану, куди евакуйовуватись, у них не було.

– Кінцева станція, на якій ми вийшли, – Тернопіль, – розповідає жінка. – Нам відразу допомогли з помешканням. Волонтери дали продукти та одяг. Через три дні я оговталася від усього пережитого і зрозуміла, що треба жити далі та шукати роботу.

У Тернополі учасниця прем’єрного випуску «Ревізори на порозі» (Новий канал) Марія Юшта курує працевлаштування біженців. Саме вона допомогли Вікторії знайти роботу.

– За фахом я швачка, – каже жінка. – Та мені запропонували стати помічником кухаря, і я погодилася. В перший день було дуже важко, а на третій вже відчула легкість та комфорт. На кухні чищу багато овочів та нарізаю їх.

До відома біженців, які тимчасово перебувають у Тернополі. Доєднуйтеся до телеграм-каналу https://t.me/robotam_yuzhda – тут щодня оновлюються вакансії.

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