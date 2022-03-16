Синдром фантомної сирени: що це і як із цим впоратися

Вже минув майже місяць війни – хронічний стрес для кожного українця. Сил та настрою може не вистачати на постійній основі. Все це дуже впливає на нашу психику. Після перших сирен, «бахів» та взривів українці тепер дослухаються до кожного звуку, іноді, страшно навіть від тиші. Проте, буває й таке, коли навколо тиша, а ти чуєш сирени. Що це і що при цьому робити?

Синдром фантомної сирени – це стан, коли людина чує звуки сирени, хоча насправді їх немає. Новий канал розповість тобі більше про синдром фантомної сирени та як з ним впоратися.

Синдром фантомної сирени – xи це нормально?

Психологи кажуть, що абсолютно. Поява цього синдрому є цілком природною реакцією нашої психіки на хронічний стрес. Головна задача – мінімізувати симптоми, щоб бути в ресурсі та мати змогу ухвалювати швидкі рішення та діяти ефективно. Не можна постійно перебувати у стані паніки, так наш організм довго не витримає.

Що я маю робити, щоб мені стало легше?

1. Повернутися до реальності

Зосередь свою увагу на маленьких діях, які допоможуть відчути реальність і світ навколо себе та зрозуміти, що звуку сирен немає. Наприклад, можна поговорити з людиною, яка знаходиться поруч, або доторкнутися до свого тіла. Також може допомогти порахувати предмети в кімнаті або вимити обличчя та руки холодною водою. Такі дії допомагають нам повернутися в реальність через тіло.

2. Закривай свої базові потреби

У час постійного стресу та загрози життю це може бути складною задачею. Однак, якщо у тебе є можливість, спробуй трохи поспати, поїсти теплої їжі або випити чаю, обійняти тих, хто поруч. Також може допомогти година без новин і телефона (заздалегідь попроси близьких зателефонувати у разі тривоги). Також спробуй дозволити зайнятись собі звичайними справами, якщо це можливо: послухати музику, подивитись фільм, почитати книгу – зроби те, що ти любиш.

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3. Розроби плани для екстренних ситуацій

Поговори зі своїми близькими, друзями, сусідами. Складіть чіткий план, хто що робитиме в разі екстрених ситуацій (зробіть чергування, покладіть найнеобхідніші речі в тих місцях, де їх буде легко знайти, підготуйте одяг). Завжди треба вірити в краще, а готуватися до гіршого, особливо під час війни. Краще одразу зрозуміти, які можуть бути погані сценарії розвитку, щоб підготуватися до них. Адже, якщо щось погане застане тебе неочікуванно – почнеться паніка та дії можуть бути необдуманними.

Ми українці, ми всі сильні. Наша психіка має впоратися, якщо зробити всі ці вправи. Не соромся та повертайся іноді до дій зі свого мирного життя, так тобі точно ставатиме трохи легше.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Фото iStock

За матеріалами wonderzine.com.ua

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