ДобріІсторії. Як Настя з Ірпеня разом з чоловіком врятували тварин, серед якіх були собаки-інваліди (фото)

В час, коли Росія варварськи вторглась на територію України, та продовжує бомбити будинки цивільного населення, народу дуже потрібні хороші, добрі новини. Тож Новий канал запускає нову рубрику – #ДобріІсторії. В ній ми будемо розповідати про діяльність наших лікарів, волонтерів та просто звичайних людей. Адже добрі новини так важливі у складні часи.

Сьогодні ми розкажемо тобі історію Анастасії Тихої, яка пішки з Ірпеня, вивела собак-інвалідів, ризикуючу своїм життям.

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Історія Насті Тихої

Анастасія займається перетримкою тварин: надає їм медичну допомогу та утримує, доки не знайдеться власник. Вона з дитинства знала, як піклуватись про тварин, адже її батьки утримували розплідник. Анастасія має початкову ветеринарну освіту, тому за останні три роки це вже стало її професією – вона допомагає хворим тваринам як спінальник. А коли в Україну прийшла війна, багато волонтерів кинули свої перетримки, але наша героїня не змогла так зробити.

Після початку бойових дій з чоловіком Настя опинилися в ізоляції в Ірпені, але продовжили дбати про цих тварин та допомагати іншим: підбирати котів та собак, покинутих господарями. Піти без них не могли, а з ними було надто ризиковано.

– Наважувалися довго, а потім просто за 15 хвилин зібралися та пішли. Хіба це героїзм? Вони – мої діти, мої зайчики. Як їх кинеш? У нас навіть думок про це не було, – розповіла дівчина.

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Як вибирались з Ірпеня?

Анастасія взагалі не взяла ніяких особистих речей, а тільки собак та ліки для них, адже тварини потребують постійного догляду. Думаємо, що це характеризує її як неймовірно добру та емпатичну людину.

За її словами, зазвичай дорога від будинку до мосту, який їм потрібно було перейти, щоб опинитися в безпеці, займала 15-20 хвилин, але з тваринами це тривало 3,5 години. Уявіть, 3,5 години, під загрозою обстрілів йти з двома десятками собак. Настя не приховує, що це було дуже складно. У дорозі вона зламала палець, а зараз у неї болить все тіло, бо її тягнула в різні боки купа собак.

– Собаки упиралися. Спершу намагалися втекти назад додому, адже це все стресова ситуація. Але у нас є одна собака – найбільша. Я її тримала, а вона їх вела. Дуже нею пишаюся. Інакше мені довелося б тягнути всіх самій, – каже дівчина.

В результаті, разом із чоловіком та випадковим перехожим Настя врятувала від вірної смерті 24 тварини – собак, кішок, хом’яка, хамелеона і навіть павука. Але подальша доля цих вихованців усе ще під питанням…

Чи всіх собак врятували?

Нажаль, вивезти всіх собак не вдалося. Дорога була такою складною, що Настя з чоловіком втратили п’ятьох улюбленців. Серед них – власний собака Насті, молодий бігль Зевс. Кілька місяців тому вона врятувала його з ринку чорного розведення, вилікувала і вирішила залишити собі. Тепер Настя хоче ще раз повернутися до Ірпеня, щоб знайти його та вивезти тих, хто загубився. Хіба це не героїзм?

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Фото @stasia_tihaia

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