Війна в Україні: Юлія Панкова розповіла про пережиті за час війни жахіття

Після вторгнення загарбників родина ведучої прийняла рішення залишити оселю

Ведуча реаліті «Ревізор» (Новий канал) Юлія Панкова разом із сім’єю провела 15 днів у повній окупації під Гостомелем. Родині довелося 14 ночей сидіти в підвалі при температурі + 5. Без світла, газу, опалення, ліків та бензину. Вони були відрізані від усього світу.

– Ми не могли виїхати, бо нас не випускали, – каже Юля. – У сусідньому селі розстріляли родину. Нашого друга, який роздавав їжу мирним жителям, убили. В друзів днями померла мати. Її винесли та поклали на лавочку в пакеті й досі не поховали.

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Щодня Юля чистила мітки для авіації на власному газоні, адже над ними постійно літали.

– Їхні установки стояли в лісі, де гуляла з собакою, – розповідає ведуча. – І я щовечора завмирала біля вікна, де можна було зловити зв’язок. А віконні рами штовхали мене від цих страшних вибухових хвиль. У наш двір залетів великий уламок від граду.

За час війни дівчина навчилася розрізняти звуки – розриви вакуумних бомб, градів та ураганів, польоти винищувачів, військових літаків та «алігаторів». Коли було «тихо», вони морально готувалися до нових бомбардувань.

– Дев’ятого березня загарбники ввалилися до нас у хату, – каже Юля. – Це були 13 підготовлених кадировців. З рудими бородами, обмундировані до зубів. Із ПЗРК/голками за плечима та потертими автоматами. У них були георгіївські стрічки на спинах та напис «розвідка». Вони вирвали хвіртку, влетіли в будинок за секунду, рухалися по-спецназівськи, вриваючись у кожну кімнату. Це пекло тривало не більше 30 хвилин, але здавалося вічністю. Вони забрали телефони, мисливську зброю. Погрожували батькові. Це стало останньою краплею, і ми ризикнули виїхати з будинку. Далі не можна було в ньому залишатися.

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Родині було важко прийняти рішення про евакуацію, адже офіційного зеленого коридору до них не було.

– Відеопідтверджень про розстріл мирних жителів було багато, і я розуміла, що цей день може бути останнім, – розповідає ведуча. – Довелося прийняти це та змиритися. Ми виїхали з білими прапорами, які зробили з простирадл і швабр. Рухалися колоною з чотирьох машин. З дітьми та немовлям, у якого закінчилася суміш, і воно було на межі смерті. Дивом проїхали три ворожі блокпости. Від кількості техніки та військових німіли руки. Я побачила все: обвуглені, змерзлі тіла, розстріляні цивільні машини, розбиту техніку. Щоразу зупинялися на узбіччі, коли назустріч мчали колони ворожої техніки. Доводилось пробиратися під градами й молитися. Навчилися по-справжньому молитися.

Зараз Юля з родиною перебуває в безпечному місці.

– Тепер не можу слухати музику, – розповідає ведуча. – Мене дратують гучні звуки. А в тиші відчуваю немислиме напруження. Постійно чекаю, коли «прилетить». Було всяке: страх смерті та голоду, віднімало ноги, не могла відновити подих після чергового бомбардування. Ми лишили все, але вижили!