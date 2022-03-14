Мішель Андраде: «Це справжній кримінал та грубе порушення міжнародного права»

Ведуча «Орел і Решка. Земляни», співачка Мішель Андраде звернулася вкотре до миру з проханням закрити небо, щоб урятувати окупований Маріуполь та всю Україну

«19 день росія несе смерть і руйнування по всій Україні, – написала дівчина в описі відео з кадрами зруйнованого Маріуполя на своїй сторінці в Instagram. – У Маріуполі відбувається найстрашніша гуманітарна катастрофа. За час облоги міста загинуло вже 2187 мирних жителів. Російські окупанти з ранку до вечора бомбардують Маріуполь, зривають евакуацію населення, обстрілюючи гуманітарні коридори, і не пропускають конвої з їжею, водою та ліками.

Це справжній кримінал та грубе порушення міжнародного права. Саме тому основою цього звернення є інструментальна мелодія пісні Criminal. Вона не випущена на майданчиках і навряд чи буде, але саме зараз її звучання набуло нового сенсу».

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На підтримку Маріуполя висловився ще один ведучий «Орла і Решки» та проекту «Де логіка?» Андрій Бєдняков, який народився та все дитинство провів у цьому місті. Ведучий виклав фото зруйнованих будинків після бомбардування:

«Це мій Маріуполь. Місто, в якому я виріс. Місто, яке завжди пахло для мене морем, кукурудзою та батьками. Зараз моє місто пахне горем, стражданням та сльозами, які принесли великі брехливі «визволителі». Це центр міста. Там ресторан «сито п’яно», де є смачні рапани на сковорідці. Поруч місце, де ми грали в приставку з пацанами ночами безперервно. Навпроти – головний корпус ПДТУ. Більше 90% мого міста говорить російською. І ось ТАК «визволителі» звільняють російськомовних. Ось він – справжній їх захист. Поки вас не було у нас – місто жило мирно і чудово. Але щойно ви переступили кордон – сталася катастрофа. І так скрізь, куди ви приходите. Ці орки рівняють моє місто із землею. Місто, в якому моя сім’я, рідні та мої ДРУЗІ. Яких я дуже люблю і яких я обов’язково побачу! Адже у вас, друзі, немає іншого вибору, зрозуміло? Визволителі, ви х#й зломите Маріуполь, знайте це! А також Харків, Миколаїв, Бердянськ, Мелітополь, Волноваху та інші міста України! Я молюся, щоб люди були цілі. А також за те, щоб наші воїни були сильні. І всім тим, хто підтримує війну, тим хто з літерою Z на аватарці пише мені «ой цікаво, як ти перевзуєшся, коли ми переможемо»…

Два уточнення: я не перевзуюсь, і ХЕР ви переможете!

Моє місто вистоє! І знову пахнутиме морем, кукурудзою та батьками!

Все буде, Україна»