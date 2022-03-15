Як приготувати оладки з манної крупи та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з манки

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Оладки з манки: рецепт приготування покроковий

Оладки з манки: інгредієнти

Манної крупи – 500 г

500 г Кефіру – 250 мл

Яєць – 2 шт.

Цукру – 1 ст. л.

Солі – 1 дрібка

Соди – 0,5 ч. л.

Олії – 50 мл

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Оладки з манки: рецепт приготування покроково

Збийте яйця з цукром і сіллю до однорідної маси. У яєчну суміш додайте кефір і все ретельно перемішайте. Поступово додавайте манну крупу, постійно помішуючи. Стежте, щоб не було грудочок. Залиште тісто настоюватись одну годину, щоб манка набухла. Додайте в манне тісто соду та ретельно перемішайте. Смажте оладки на розпеченій сковороді до золотистого кольору, приблизно, хвилину-півтори з кожного боку.

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