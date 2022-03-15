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Оладки з манки: покроковий рецепт від Алекса Якутова

Оладки из манки

Як приготувати оладки з манної крупи та урізноманітнити свій раціон під час війни, розповів експерт «На ножах» Алекс Якутов

Часу на те, щоб приготувати улюблені страви, немає. Та й деякі продукти для них придбати проблематично. Тому дедалі частіше доводиться готувати з того, що є вдома. Експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептами оладок з різних круп. Перші на черзі — оладки з манки

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Оладки з манки: рецепт приготування покроковий

Оладки з манки: інгредієнти

  • Манної крупи500 г
  • Кефіру – 250 мл
  • Яєць – 2 шт.
  • Цукру – 1 ст. л.
  • Солі – 1 дрібка
  • Соди – 0,5 ч. л.
  • Олії – 50 мл

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Оладки з манки: рецепт приготування покроково

  1. Збийте яйця з цукром і сіллю до однорідної маси.
  2. У яєчну суміш додайте кефір і все ретельно перемішайте.
  3. Поступово додавайте манну крупу, постійно помішуючи. Стежте, щоб не було грудочок.
  4. Залиште тісто настоюватись одну годину, щоб манка набухла.
  5. Додайте в манне тісто соду та ретельно перемішайте.
  6. Смажте оладки на розпеченій сковороді до золотистого кольору, приблизно, хвилину-півтори з кожного боку.

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