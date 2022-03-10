Как найти жилье для беженцев в Украине и заграницей

Мы хорошо понимаем, что тысячи и даже миллионы людей покинули свои дома из-за того, что Россия напала на Украину. Найти жилье вынужденным переселенцам становится все сложнее и сложнее. Новый калан хочет помочь, поэтому мы собрали полезные ссылки для поиска жилья в Украине и Европе.

Жилье в Украине для переселенцев

Ініціатива «Допомагай!» предлагает бесплатное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей. Чтобы найти убежище, следует позвонить 0 (800) 332 238 или заполнить форму на сайте.

Shelter for Ukraine: Цель сервиса объединять людей в нужде жилья из-за войны в Украине с теми, кто готов его предоставить.

На сайте «КоордиНація» волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья.

Канал WinWin.Realty для поиска бесплатного жилья на Закарпатье.

Бот “Прихисти українців” для поиска жилья.

Центри для біженців в Луцкесейчас там заполненность на 50% в отличие от Львова или Ивано-Франковска, где уже начался кризис с жильем.

Список приютов в Западной Украине.

Большая карта помощи в разных странах мира: убежища, транспорт, больницы, консультации и т.д.

Перечень приютов для беженцев в разных регионах Польши.

Как получить помощь в Украине и за границей: волонтеры создали удобный для навигации сайт

Убежище и бесплатное жилье для беженцев в Европе

Прихисток: сайт, где можно найти и предоставить жилье для эвакуированных людей и беженцев.

Host4Ukraine: предлагает беженцам безопасное жилье за ​​границей.

Платформа для прихистку беженцев в Европе: ресурс для объединения украинских беженцев с европейцами, готовыми предоставить свое жилье.

stipruskartu.lt – литовские волонтеры предоставляют убежище для 10 тыс. беженцев из Украины.

euroguide.live – постоянно обновляемая информация для беженцев в ЕС, в том числе и об убежище.

Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.

Couchsurfing (сервис для поиска бесплатного жилья) отменил комиссию для украинцев.

Что делать если пропала мобильная сеть? Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell создали национальный роуминг, как пользоваться

Как еще можно найти бесплатное жилье?

Есть менее очевидные способы поиска жилья как в поездке, так и в эвакуации. К примеру, кроме популярных Airbnb, Booking, Couchsurfing есть также ряд сервисов, позволяющих искать бесплатное жилье в обмен на уход за домом или животными. Отметим, что подобные варианты скорее подойдут для продвинутых путешественников, хорошо знающих английский, и некоторые варианты могут быть не очень подходящими для семей с детьми из-за специфики размещения. Поэтому рекомендуем сразу общаться с хостами и узнавать все детали.

trustroots.org – альтернатива каучсерфингу, основанная группой программистов из Великобритании. Учредители обещают, что их проект никогда не станет коммерческим.

servas.org – сообщество, основанное студентами-путешественниками, обменивающимися жильем во время путешествия. Здесь можно найти варианты для бесплатного ночлега на 1-2 ночи.

bewelcome.org – еще один ресурс для поиска бесплатного проживания по принципу каучсерфинга. Следует отметить, что подобные сервисы чаще всего предлагают не отдельные апартаменты или дома, а проживание вместе с владельцем.

mindmyhouse – здесь можно найти жилье заграницей в обмен по уходу за домом. Регистрация на сервисе платная – $20.

housecarers – аналог предыдущего сайта, стоимость регистрации в год $50.

luxuryhousesitting – еще один сайт поиска жилья в обмен на уход. Много вариантов в США, но есть и немного Европы. Стоимость регистрации $10.

Фото УНІАН

Читай також:

Как уехать за границу из Украины? С ребенком, с животным, на автомобиле и мужчине

Нова пошта: какие отделения работают в Киеве во время войны?