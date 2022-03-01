Коктейль Молотова: Рецепт від ЗСУ України та куди кидати

В умовах війни важливо не залишатися осторонь та приймати участь у захисті країни та власних домівок. Коктейль Молотова – горюча суміш, яку може зробити кожен українець самостійно. Зберігайте рецепт Коктейля Молотова від Збройних сил України.
Під час радянсько-фінської війні фінська армія цими пляшками боролася з танками, зауважують в МВС і нагадують: для коктейля використовувати лише пляшки з товстими скляними стінками.
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Горюча суміш:
2/3 – бензин, 1/3 – мастило
Добавки:
Гніт:
50 сантиметрів тканини (бавовна) щільно втрамбувати в горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.
Як заповнювати:
2/3 горючої суміші
1/3 залишаємо для випаровування суміші (саме ці випаровування вибухають).