Новий каналНовини

Коктейль Молотова: Рецепт від ЗСУ України та куди кидати

Коктейль Молотова: Рецепт від ЗСУ України

В умовах війни важливо не залишатися осторонь та приймати участь у захисті країни та власних домівок. Коктейль Молотова – горюча суміш, яку може зробити кожен українець самостійно. Зберігайте рецепт Коктейля Молотова від Збройних сил України.  

Під час радянсько-фінської війні фінська армія цими пляшками боролася з танками, зауважують в МВС і нагадують: для коктейля використовувати лише пляшки з товстими скляними стінками.

Як швидко приготувати хліб вдома без яєць та дріжджів?

Список аптек по містах України, а також інформація про те, як знайти необхідні ліки в умовах війни

Рецепт

Горюча суміш:

2/3 – бензин, 1/3 – мастило

Добавки:

  • Серебрянка – підвищує температуру горіння;
  • Піноспласт – діє як прилипач. Його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

50 сантиметрів тканини (бавовна) щільно втрамбувати в горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

2/3 горючої суміші

1/3 залишаємо для випаровування суміші (саме ці випаровування вибухають).

Куда кидати:

Коктейль Молотова: Рецепт від ЗСУ України

выбор редакции новини новости новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь