Рецепт брускетти с лососем-гравлаксом від Шефа «Пекельної кухні»
Прекрасний варіант сніданку – простий і легкий у виконанні, хороший як з солоним так і з копченим лососем. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов готує брускетти із скандинавським гравлаксом власного засолювання, рецептом якого він ділиться.
Інгредієнти:
2 кг. – лосося
1 кг. – морської солі
500 г – цукру
Цедра одного лимону
Цедра одного апельсину
1 шт. – буряка
100 г – кропу
1 ч. л. – чорного перцю
Інгредієнти для мусу з авокадо:
1 шт. – авокадо
Кілька гілок: базиліку, кропу, кінзи
100 г – оливкової олії
50 мл. – холодної води
50 г – домашнього майонезу
Сік лайму
Приготування:
- Почистіть рибу від костей та шкірки. Має бути суцільний пласт лосося.
- Натріть на грубій терці буряк.
- Буряк, кріп, цедру, сіль, цукор, перець – перемішайте. Розкладіть частину маси. Потім покладіть тушу риби і знову шар маси. Поставте під пресом у холодильник на ніч.
- Приготуйте мус. Авокадо, мікс зелені, олію, воду, майонез, сік лайму зблендеруйте.
- Посмажте на грилі хліб. Викладіть на нього мус.
- Очистіть рибу від маринаду та наріжте смужками. Викладіть їх на мус.
Смачного!
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