Рецепт брускетти с лососем-гравлаксом від Шефа «Пекельної кухні»

Прекрасний варіант сніданку – простий і легкий у виконанні, хороший як з солоним так і з копченим лососем. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов готує брускетти із скандинавським гравлаксом власного засолювання, рецептом якого він ділиться.

Інгредієнти:

2 кг. – лосося

1 кг. – морської солі

500 г – цукру

Цедра одного лимону

Цедра одного апельсину

1 шт. – буряка

100 г – кропу

1 ч. л. – чорного перцю

Інгредієнти для мусу з авокадо:

1 шт. – авокадо

Кілька гілок: базиліку, кропу, кінзи

100 г – оливкової олії

50 мл. – холодної води

50 г – домашнього майонезу

Сік лайму

Приготування:

Почистіть рибу від костей та шкірки. Має бути суцільний пласт лосося. Натріть на грубій терці буряк. Буряк, кріп, цедру, сіль, цукор, перець – перемішайте. Розкладіть частину маси. Потім покладіть тушу риби і знову шар маси. Поставте під пресом у холодильник на ніч. Приготуйте мус. Авокадо, мікс зелені, олію, воду, майонез, сік лайму зблендеруйте. Посмажте на грилі хліб. Викладіть на нього мус. Очистіть рибу від маринаду та наріжте смужками. Викладіть їх на мус.

Смачного!

Читай також:

Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова

Чорна паста з грибами та вином: рецепт від Соні Плакидюк