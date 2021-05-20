Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова
Капуста – не лише для салату, борщу та голубців. Шеф «Пекельної кухні» Нового каналу розповів, як ще смачно приготувати хрусткий овоч
Поки триває сезон молодої капусти, не втрачайте можливості приготувати з неї апетитні та смачні страви. Перше, що спадає на думку, – це, звісно ж, салат. Але існує безліч інших смаколиків. Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться оригінальним рецептом молодої капусти на грилі.
Інгредієнти:
1 шт. – молодої капусти
20 г – яблучного сидру
5 г – олії
1 ч. л. – червоної ікри
1 ч. л. – щучої ікри
Сіль, перець, коріандр за смаком
Зелена цибуля та кріп
Інгредієнти для яблучно-картопляного пюре:
1 шт. – яблука Семеренко
2 шт. – картоплі
100 г – вершкового масла
20 г – соку лимону
100 г – вершків
Інгредієнти для соусу:
300 г – білого сухого вина
100 г – цибулі
100 г – моркви
200 г – рибного бульйону
200 г – 33% вершків
Сіль, цукор за смаком
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Приготування:
- Відріжте ¼ капусти. Посоліть, поперчіть та посипте її коріандром. Додайте яблучний сидр. Збризніть олією. Замаринуйте на годину.
- Потім покладіть на розпечений гриль або сковороду. Обсмажте з двох боків. Викладіть на пергамент та налийте трохи маринаду, в якому була капуста. Дайте відпочити під фольгою.
Приготування яблучно-картопляного пюре:
- Наріжте яблуко та картоплю дрібними кубиками. Обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль та сік лимону.
- Влийте 100 г вершків. Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності картоплі.
- Збийте в блендері та пропустіть через сито. Посоліть.
Приготування соусу:
- Наріжте дрібною соломкою цибулю та моркву.
- Залийте інгредієнти вином та випаруйте його вдвічі. Процідіть.
- До овочів додайте рибний бульйон. Випаруйте його вдвічі.
- Додайте вершки, посоліть та поперчіть. Дайте покипіти 2-3 хвилини.
Подача страви:
Викладіть на тарілку пюре. Зверху покладіть капусту та полийте її соусом. Прикрасьте по 1 ч. л. червоної та щучої ікри. Додайте зелену цибулю та кріп.
І чекайте на прем’єру кулінарного реаліті «Пекельна кухня» вже цієї осені на Новому каналі