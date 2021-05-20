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Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова

Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова

Капуста – не лише для салату, борщу та голубців. Шеф «Пекельної кухні» Нового каналу розповів, як ще смачно приготувати хрусткий овоч

Поки триває сезон молодої капусти, не втрачайте можливості приготувати з неї апетитні та смачні страви. Перше, що спадає на думку, – це, звісно ж, салат. Але існує безліч інших смаколиків. Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться оригінальним рецептом молодої капусти на грилі.

Інгредієнти:

1 шт. – молодої капусти

20 г – яблучного сидру

5 г – олії

1 ч. л. – червоної ікри

1 ч. л. – щучої ікри

Сіль, перець, коріандр за смаком

Зелена цибуля та кріп

Інгредієнти для яблучно-картопляного пюре: 

1 шт. – яблука Семеренко

2 шт. – картоплі

100 г – вершкового масла

20 г – соку лимону

100 г – вершків

Інгредієнти для соусу:

300 г – білого сухого вина

100 г – цибулі

100 г – моркви

200 г – рибного бульйону

200 г – 33% вершків

Сіль, цукор за смаком

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Приготування:

  1. Відріжте ¼ капусти. Посоліть, поперчіть та посипте її коріандром. Додайте яблучний сидр. Збризніть олією. Замаринуйте на годину.
  2. Потім покладіть на розпечений гриль або сковороду. Обсмажте з двох боків. Викладіть на пергамент та налийте трохи маринаду, в якому була капуста. Дайте відпочити під фольгою.

Приготування яблучно-картопляного пюре:

  1. Наріжте яблуко та картоплю дрібними кубиками. Обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль та сік лимону.
  2. Влийте 100 г вершків. Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності картоплі.
  3. Збийте в блендері та пропустіть через сито. Посоліть.

Приготування соусу:

  1. Наріжте дрібною соломкою цибулю та моркву.
  2. Залийте інгредієнти вином та випаруйте його вдвічі. Процідіть.
  3. До овочів додайте рибний бульйон. Випаруйте його вдвічі.
  4. Додайте вершки, посоліть та поперчіть. Дайте покипіти 2-3 хвилини.

Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова

Подача страви:

Викладіть на тарілку пюре. Зверху покладіть капусту та полийте її соусом. Прикрасьте по 1 ч. л. червоної та щучої ікри. Додайте зелену цибулю та кріп.

І чекайте на прем’єру кулінарного реаліті «Пекельна кухня» вже цієї осені на Новому каналі

 

 

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