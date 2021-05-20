Рецепт молодої капусти на грилі з червоною ікрою та яблучним пюре від Алекса Якутова

Капуста – не лише для салату, борщу та голубців. Шеф «Пекельної кухні» Нового каналу розповів, як ще смачно приготувати хрусткий овоч

Поки триває сезон молодої капусти, не втрачайте можливості приготувати з неї апетитні та смачні страви. Перше, що спадає на думку, – це, звісно ж, салат. Але існує безліч інших смаколиків. Шеф кулінарного реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться оригінальним рецептом молодої капусти на грилі.

Інгредієнти:

1 шт. – молодої капусти

20 г – яблучного сидру

5 г – олії

1 ч. л. – червоної ікри

1 ч. л. – щучої ікри

Сіль, перець, коріандр за смаком

Зелена цибуля та кріп

Інгредієнти для яблучно-картопляного пюре:

1 шт. – яблука Семеренко

2 шт. – картоплі

100 г – вершкового масла

20 г – соку лимону

100 г – вершків

Інгредієнти для соусу:

300 г – білого сухого вина

100 г – цибулі

100 г – моркви

200 г – рибного бульйону

200 г – 33% вершків

Сіль, цукор за смаком

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Приготування:

Відріжте ¼ капусти. Посоліть, поперчіть та посипте її коріандром. Додайте яблучний сидр. Збризніть олією. Замаринуйте на годину. Потім покладіть на розпечений гриль або сковороду. Обсмажте з двох боків. Викладіть на пергамент та налийте трохи маринаду, в якому була капуста. Дайте відпочити під фольгою.

Приготування яблучно-картопляного пюре:

Наріжте яблуко та картоплю дрібними кубиками. Обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль та сік лимону. Влийте 100 г вершків. Накрийте кришкою та тушкуйте до готовності картоплі. Збийте в блендері та пропустіть через сито. Посоліть.

Приготування соусу:

Наріжте дрібною соломкою цибулю та моркву. Залийте інгредієнти вином та випаруйте його вдвічі. Процідіть. До овочів додайте рибний бульйон. Випаруйте його вдвічі. Додайте вершки, посоліть та поперчіть. Дайте покипіти 2-3 хвилини.

Подача страви:

Викладіть на тарілку пюре. Зверху покладіть капусту та полийте її соусом. Прикрасьте по 1 ч. л. червоної та щучої ікри. Додайте зелену цибулю та кріп.

І чекайте на прем’єру кулінарного реаліті «Пекельна кухня» вже цієї осені на Новому каналі