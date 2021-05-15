Чорна паста з грибами та вином: рецепт від Соні Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф та експертка модельного реаліті Нового каналу поділилася ідеєю швидкої у приготуванні, але дуже смачної вечері

Якщо вбиратися, то ефектно. Якщо робити зйомку, то феєрично. Якщо готувати вечерю, то незвично. Такими принципами керується fashion&celebrity-фотограф та експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соня Плакидюк. Нещодавно вона поділилася рецептом чорної пасти з грибами та вином.

– Нічого незвичайного – просто чорна паста з білими грибами. Люблю, знаєте, контрастні поєднання, гру слів і нещадні мезальянси. Цей мезальянс на тарілочці – легкий на спомин та до біса смачний. Витрачаєте 20 хвилин і дивуєте свого найвибагливішого залицяльника кулінарним сюрпризом. Після трапези не забудьте глянути у дзеркало на предмет чорних вусів, – сміється Соня.

Інгредієнти:

чорна паста з чорнилом каракатиці – 150 г;

білі гриби – 200 г;

вершкове масло – 2 ложки;

оливкова олія – 1 ложка;

сметана (30% жирності) – 50 мл;

пармезан – за смаком;

біле сухе вино – 50 мл;

часник – 3 зубчики;

мускатний горіх – за смаком;

білий перець – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Доведіть підсолену воду до кипіння і зваріть у ній пасту (час зазначено на упаковці). В цьому випадку краще не доварити, ніж переварити – нехай буде аль денте, на зубок. Дрібно наріжте часник і обсмажте його в сковороді на вершковому маслі та оливковій олії. Туди ж відправте крупно порізані гриби. Смажте до рум’яної скоринки – буквально 2-3 хвилини. Потім поперчіть і посоліть. Відкиньте зварену пасту на друшляк, а приблизно третину склянки води, в якій вона варилася, відставте «на потім». До грибів на сковороді додайте вино – воно має випаруватися, але залишити характерний смак. Прикрутіть вогонь до мінімуму, додайте сметану з мускатним горіхом. Додайте на сковороду відварену пасту і ту саму припасену воду. Трошки потушкуйте, ще раз поперчіть. Розкладіть по тарілках і посипте пармезаном – страва готова!

– Дуже швидко і страшенно смачно! Про дієту сьогодні забути, заїсти тістечками, – продовжила інструктаж експертка модельного реаліті Нового каналу.

Фото – @moi_sofism, unsplash

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