Танцювали стриптиз, інстаграмились та пили шоти з декольте: Як розважалися шефи в новому випуску Хлебного зрелища

У шостому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище» шефи Антон Васильєв та Ілля Сьомін повинні готували сніданок у ліжко для Івана Дорна. Тільки ось для них зірковий адресат страв до кінця залишається в таємниці 🙂

З інгредієнтів, які в підсумку повинні перетворитися на страви високої кухні, у Антона і Іллі – сир маскарпоне, трохи борошна і манки, свіжа малина, малинове варення, яйця, тости, масло і… жива червона троянда, яку теж потрібно використати. Що ж, у порівнянні з попередніми випусками, на цей раз у шефів просто королівські набори. І практично без каверз. Поки що 🙂

Поки шефи вибирали, які страви вони готуватимуть зірковому експерту, з’ясувалося, що Сьомін ніколи не отримував того самого «сніданку в ліжко». Точніше, начебто якийсь такий епізод в житті шефа і був, але він до кінця так і не впевнений в цьому. Може, просто наснилося 🙂

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А ось Антон пам’ятає, що такі приємності в його житті були, але на питання, чим саме його годувала дівчина – відповісти не зміг! Ось так от і балуй чоловіків смачними сніданками, а вони потім все забувають 🙂

Нагадаємо, що з випуску в випуск «Хлебного зрелища» шефи змагаються за фінальний приз – гастротур в Нью-Йорк. І на момент початку шостого випуску у Антон та Іллі рахунок рівний 3:3 (а точніше по триста доларів у кожного!). Однак після оцінки страв Іваном Дорном, хтось із кухарів стане на крок ближче до перемоги!

Отже, страви обрані. Антон готує млинці без молока, нашіптуючи щось над сковорідкою, хоча спочатку і планував смажити сирнички з маскарпоне. Але після того, як в першому ж ускладненні дівчина конкурента позбавила його кількох важливих продуктів, різко змінив плани.

А Ілля націлений подати експерту френч-тости з кремом з маскарпоне, прикрашені зверху малиною. Перемішуючи ніжно-рожеву субстанцію, Сьомін припустив, що колір точно повинен сподобається експерту, тому що «все, як дівчата люблять… або хлопці». Що ж, подивимося, чи буде до смаку Дорну ніжно-рожевий мільфей, як назвав свій кулінарний шедевр Ілля 🙂

А далі на шефів посипалися ускладнення, які ну дуже відволікали від готування. Наприклад, Антону довелося прийняти б’юті-процедуру у вигляді полуничної маски з медом, яку йому на обличчя акуратно намазав Ілля, і випити келих вина… не знімаючи медичної маски.

А Ілля повеселив суперника і всю знімальну команду «стриптизом» в сексуальному (наскільки це можливо!) чоловічому бікіні кислотно-салатового кольору. Де його тільки знайшли?!

Але це був тільки початок! Антон опинився у наручниках просто перед сервіровкою страви, а до Іллі прямо на кухню прийшла «подружка Джессіка», яка, як могла, відволікала його своїми формами.

– Сподіваюся, Оля (дівчина Іллі, – прим ред.) подивиться цей випуск трохи пізніше, ніж я цього хочу, – прокоментував Сьомін. Але він тоді навіть і не підозрював, що в фінальному завданні йому доведеться випити шот без допомоги рук… з декольте дівчини-асистента. Здається, Олі цей випуск дивитися взагалі не варто.

Зате у коханої Антона для переживань немає приводу: після полуничною маски і обливання вином, Васильєву довелося зайнятися «фізухой», а точніше закінчувати своє блюдо з автомобільної покришкою на шиї.

Що ж, не дивлячись на всі старання редакторів і сценаристів не дати шефам можливості зосередитися на стравах, Антону та Іллі вдалося приготувати цілком пристойні та апетитні сніданки.

Іван Дорн, отримавши боксики, посипані пелюстками троянд, так надихнувся, що на ходу просто під час розпакування придумав і зачитав репчик про шефів та їхні страви.

Першим Іван спробував мільфей Сьоміна, який музикант назвав по-простому – «оладком».

– Це браво! Я взагалі любитель борошняних виробів, і оладок входить в список моїх фаворитів, – зізнався Дорн.

А панкейки Антона отримали вельми своєрідний комплімент:

– Блін, рот порвати! Хлопці, ви один одного варті!- зазначив Іван, надкусуючи високу стопку оладок, і покликав друга допомогти йому визначитися з вибором страви-переможця.

Разом вони прийняли рішення, що перемога дістається мільфею Іллі, тому що його м’яка текстура більше «зайшла» артистові, ніж трохи жорсткі панкейки Антона.

Що ж, тепер рахунок 4:3 на користь Сьоміна, і наступний шанс відігратися у Антона з’явиться наступної неділі 28 червня. Тож не пропустіть, як зазвичай о 12:00 на YouTube Нового каналу свіжий випуск «ХЗ шоу» з новим зірковим експертом.

Дивись повний 6 випуск: